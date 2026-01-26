Hitno se traže radnici za dm: Objavljena i visina godišnje plaće, evo koliko je to u neto iznosu

Jedan od najpoželjnijih poslodavaca u Hrvatskoj, dm, otvorio je natječaj za zapošljavanje radnika na određeno vrijeme. Ovaj trgovački lanac nudi dvije pozicije na puno radno vrijeme, kao zamjena za porodiljni dopust, s trajanjem ugovora od šest i 18 mjeseci. Posao je raspisan u Odjelu marketinga i odnosa s javnošću, a u oglasu su navedeni uvjeti rada, plaća, kao i brojne pogodnosti koje dm nudi svojim zaposlenicima.

Mjesečna bruto plaća za poziciju referenta u Odjelu marketinga i odnosa s javnošću iznosi 1.940,00 eura, a godišnja bruto plaća je 23.280,00 eura. Neto plaća iznosi oko 1.333 eura, bez dodatnih olakšica poput onih za djecu i sličnih. Mjesto rada bit će u Kovinskoj ulici 5a, gdje se nalazi dm drogerie markt – dialogicum, odnosno distributivni i logistički centar austrijskog trgovačkog lanca. Rok za prijavu je do 2. veljače 2026. godine.

Za prijavu na poziciju referenta potrebno je minimalno srednjoškolsko obrazovanje, izvrsno poznavanje jezika i pravopisnih normi slovenskog i hrvatskog jezika, te visoka razina jezičnih vještina. Prednost imaju kandidati s poznavanjem stranih jezika, kao što su njemački, talijanski ili makedonski, zbog potrebe za svakodnevnom komunikacijom s drugim zemljama dm grupe. Također, iskustvo u komunikaciji s kupcima na društvenim mrežama i/ili u službama korisničke podrške je poželjno, osobito u rješavanju kriznih situacija.

Od kandidata se očekuje dobro poznavanje MS Office paketa (Word, PowerPoint, Excel), izražene organizacijske sposobnosti, komunikativnost, snalažljivost i sklonost timskom radu. Također, važno je biti odgovoran i savjestan u obavljanju radnih zadataka, imati povjerljivost, spremnost na osobni i profesionalni razvoj te visoku inicijativu u kreiranju i oblikovanju poslovnih procesa.

Glavni zadaci uključuju svakodnevnu komunikaciju s kupcima putem službe za korisnike i društvenih mreža, koordinaciju rada unutar službe, razvoj novih funkcionalnosti za unaprjeđenje rada službe, te stalni kontakt s partnerima, kolegama iz drugih odjela i međunarodnim timovima. Također, od kandidata se očekuje samostalnost i odgovornost u obavljanju zadataka te rad u alatima za obradu upita kupaca.

