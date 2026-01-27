Endokrinologinja otkriva: 'Ovo je najbolja vrsta čaja za kontrolu šećera u krvi'

Oko 10 posto odrasle populacije u Hrvatskoj živi s dijabetesom, što znači između 400.000 i 500.000 ljudi. Zabrinjavajuće je što velik dio oboljelih uopće nije svjestan svoje dijagnoze, a broj novih slučajeva iz godine u godinu raste. Upravo zato prevencija, rano otkrivanje i razumijevanje inzulinske rezistencije postaju ključni – ne samo za one kojima je dijabetes već dijagnosticiran, nego i za sve koji žele zaštititi svoje zdravlje.

"Inzulinska rezistencija je stanje u kojem tijelu treba više inzulina da bi se postigao isti učinak", objašnjava za Daily Express dr. Jennifer Cheng, voditeljica endokrinologije u Medicinskom centru Sveučilišta Hackensack Meridian Jersey Shore. Inzulin je hormon čija je glavna uloga smanjiti razinu glukoze u krvi i omogućiti njezin ulazak u stanice, gdje se koristi kao izvor energije. "Kada u tijelu ima više masnog tkiva, veća je i inzulinska rezistencija", dodaje dr. Cheng. Ovo stanje povećava rizik od razvoja dijabetesa tipa 2, pretilosti, povišenog krvnog tlaka i sindroma policističnih jajnika (PCOS), a ako su ti problemi već prisutni, može ih dodatno otežati za kontrolu.

Iako se često govori o namirnicama koje treba izbjegavati – poput slatkiša, gaziranih pića i bijelog kruha – postoje i one koje mogu pomoći u stabilizaciji šećera u krvi. Među njima se sve češće spominje zeleni čaj. Prema dr. Cheng, neka istraživanja pokazuju da zeleni čaj može imati povoljan učinak na regulaciju glukoze i smanjenje inzulinske rezistencije, iako su potrebna dodatna, opsežnija istraživanja.

Zeleni čaj sadrži aktivni spoj epigalokatehin-3-O-(3-O-metil) galat, koji može utjecati na takozvane transportere šećera u crijevima (GLUT). "Ovaj spoj pomaže u smanjenju apsorpcije šećera u crijevima", objašnjava dr. Cheng. Osim toga, zeleni čaj može pomoći mišićima da učinkovitije koriste glukozu iz krvi, što može doprinijeti održavanju stabilne razine šećera. Neka istraživanja upućuju na smanjenje inzulinske rezistencije mjerenjem HOMA-IR indeksa, koji se temelji na razinama glukoze i inzulina natašte. Ipak, stručnjaci upozoravaju da su rezultati zasad mješoviti i da zeleni čaj ne treba smatrati zamjenom za terapiju.

Kada i koliko zelenog čaja piti?

Ne postoji univerzalno "najbolje vrijeme" za ispijanje zelenog čaja. Pijenje na prazan želudac može pomoći boljoj apsorpciji aktivnih spojeva, dok konzumacija uz obrok može poboljšati iskorištavanje određenih nutrijenata, poput željeza. Važnija od vremena je količina. Neke studije navode da bi za vidljive učinke trebalo piti četiri do šest šalica zelenog čaja dnevno, i to kontinuirano kroz dulje razdoblje.

Kako pravilno pripremiti zeleni čaj?

Kako bi zeleni čaj doista imao pozitivan učinak na šećer u krvi, dr. Cheng savjetuje: birajte nezaslađeni zeleni čaj, izbjegavajte dodavanje šećera, čaj ostavite da odstoji oko tri minute, umjesto da ga dugo kuhate te razmislite o matcha čaju ili čaju u prahu, koji može sadržavati više antioksidansa.

Iako može biti koristan dodatak, zeleni čaj nije zamjena za zdrave životne navike. "Prehrana, redovita tjelovježba i promjene načina života imaju daleko veći učinak na kontrolu šećera u krvi", naglašava dr. Cheng. Za prevenciju i bolju regulaciju dijabetesa preporučuje se najmanje 150 minuta umjerene tjelesne aktivnosti tjedno, kontrola unosa ugljikohidrata, povećanje unosa vlakana te – možda najteže – upravljanje stresom. "Stres potiče lučenje hormona poput kortizola, koji može povisiti šećer u krvi", zaključuje dr. Cheng. Tehnike poput dubokog disanja, meditacije, kretanja i aktivnih hobija mogu imati velik utjecaj na zdravlje – i šećer u krvi.