Procurile seksualno eksplicitne snimke, savjetnik predsjednika i državna tajnica odstupili s dužnosti

Nakon što su se u javnosti pojavile kompromitujuće snimke, bivši savjetnik za sigurnost predsjednika Crne Gore Dejan Vukšić i Mirjana Pajković, bivša državna tajnica, našli su se u središtu skandala zbog kojega su podnijeli ostavke na svoje pozicije, a sada cure detalji tog slučaja.

Dejan Vukšić, bivši savjetnik za sigurnost predsjednika Crne Gore i nekadašnji šef Agencije za nacionalnu sigurnost, zajedno s Agencijom, negirali su bilo kakvu povezanost s nastankom, posjedovanjem ili distribucijom snimaka Mirjane Pajković koji su procurili u javnost. Vukšić je podnio ostavku na funkciju savjetnika krajem 2025. godine, dok je Pajković dala ostavku na mjesto državne tajnice nakon što su se pojavili snimci s eksplicitnim sadržajem.

Oboje su naveli osobne razloge za svoje odluke. Vukšić je demantirao optužbe tvrdeći da je prvi put vidio sporne snimke tek kada su počeli kružiti društvenim mrežama. Dodao je da je Pajković u listopadu 2024. godine ukrala njegov telefon, čime je povrijedila njegovu privatnost, a snimke i prijetnje koje su uslijedile bili su rezultat te krađe, piše nova.rs.

Vukšić također tvrdi da je u ožujku 2025. godine primio prijetnje vezane uz njegovu kandidaturu za suca Ustavnog suda, koje je shvatio kao pokušaj ucjene. Policiji je podnio prijavu protiv Pajković zbog pokušaja ucjene i krađe.

Kasnije je Pajković podnijela prijavu protiv Vukšića, tvrdeći da je prijetio objavljivanjem kompromitujućih snimaka, dok je Vukšić istaknuo da su ti snimci selektivno objavljeni u trenutku kad su se održavali važni politički izbori. U siječnju 2026. godine podnio je prijavu zbog lažnih prijava i distribucije snimaka.

Pajković je prije nego što je podnijela ostavku prijavila Vukšića zbog neovlaštene distribucije eksplicitnih snimaka. ANB je negirala bilo kakvu povezanost s objavama i poručila da se Agencija drži zakona i poštuje prava građana.

Tužiteljstvo se još nije izjasnilo o ovom slučaju, koji uključuje optužbe za osvetničku pornografiju – kazneno djelo uvedeno u Kazneni zakon Crne Gore, koje se kažnjava do pet godina zatvora, a za slučajeve s djecom, kazna može biti od dvije do deset godina.