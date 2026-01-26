Rusi napustili otok: 'Vojnici na položajima niskog su morala i loše psihološkog stanja'

Ukrajinske obrambene snage izvijestile su da su ruske trupe povukle svoje položaje na otoku Oleksiivski u južnoj ukrajinskoj regiji Herson. Informaciju je za Ukrinform potvrdio Vladislav Vološin, glasnogovornik ukrajinskih snaga južnog sektora, dok ukrajinska vojska provodi aktivne operacije na tom području.

"Na otoku Oleksiivski naši obavještajni podaci bilježe napuštanje položaja. Do toga je došlo kao rezultat aktivnih djelovanja ukrajinskih obrambenih snaga, niskog morala i psihološkog stanja [ruskih] vojnika koji su bili na tim položajima", rekao je Vološin, prenosi Ukrainska pravda. On je objasnio da je ukrajinsko izviđanje zabilježilo povlačenje ruskih snaga nakon napada obrambenih jedinica.

Vološin je dodatno pojasnio da ruske trupe trenutno nisu u mogućnosti vratiti promatračke položaje na otoku. Istaknuo je da se ruske snage u Hersonu pregrupiraju i premještaju svoje jedinice prema orihivskoj fronti. "S hersonskog bojišta neprijatelj trenutačno pregrupira i uklanja zračnodesantne jedinice, prebacujući ih na orihivsku frontu kako bi održao zamah jurišnih operacija", dodao je Vološin.

Premještanja ruskih trupa uslijedila su nakon što je vrhovni ukrajinski zapovjednik, general Oleksandr Sirski, u ponedjeljak izjavio da Rusija koncentrira svoje snage na bojištima Pokrovska i Očeretina u istočnoj Ukrajini, dovodeći rezervne jedinice i opisujući situaciju kao tešku, prenosi državni medij United24.

Ranije su mediji izvijestili da Rusija planira zračni napad preko rijeke Dnjipro u blizini Hersona, mobilizirajući oko 300 brodova u pripremi za moguće operacije na riječnim otocima. Ovaj potez ukazuje na kontinuirane napore Moskve da osigura strateške položaje duž rijeke.