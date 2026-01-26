Iz Venezuele stiže jasna poruka: 'Dosta je Washingtonovih naredbi. Platili smo visoku cijenu'

Venecuelanska vršiteljica dužnosti predsjednice, Delcy Rodríguez, izjavila je u nedjelju da je “dosta” Washingtonovih naređenja, dok nastoji ujediniti zemlju nakon uhićenja bivšeg predsjednika Nicolása Madura od strane SAD-a. Rodríguez se od početka svog privremenog mandata kreće po tankoj žici s jedne strane nastoji zadržati lojaliste Madura, a s druge osigurati naklonost Bijele kuće.

Sada, gotovo mjesec dana nakon preuzimanja dužnosti, Rodríguez je uzvratila udarac Sjedinjenim Državama, usprkos stalnom pritisku koji uključuje niz zahtjeva da Venecuela ponovno pokrene proizvodnju nafte. “Dosta je Washingtonovih naredbi nad političarima u Venezueli”, rekla je skupini radnika u naftnoj industriji u gradu Puerto La Cruz, na događaju koji je prenosila državna televizija Venezolana de Televisión.

“Neka venecuelanska politika sama rješava naše razlike i unutarnje sukobe. Ova Republika platila je vrlo visoku cijenu zbog suočavanja s posljedicama fašizma i ekstremizma u našoj zemlji.” Bijela kuća održava stalni pritisak na Venezuelu otkako su Maduro i njegova supruga Cilia Flores uhićeni u ranoj siječanjskoj raciji i prevezeni u SAD, gdje bivši predsjednik odgovara pred sudom.

Rodríguez, bivša Madurova zamjenica, posljednjih tjedana inzistira da SAD ne upravlja Venezuelom, ali istodobno ne traži otvoreni sukob s Washingtonom. Američki predsjednik Donald Trump tvrdio je da će SAD “upravljati” Venezuelom odmah nakon uhićenja Madura, no kasnije je podržao Rodríguez kao privremenu čelnicu zemlje. Početkom ovog mjeseca Trump je izjavio da je telefonski razgovarao s venecuelanskom vršiteljicom dužnosti i pohvalio je kao “izvanrednu osobu”. “Mislim da se s Venezuelom vrlo dobro slažemo”, dodao je.

CNN je pokušao dobiti komentar Bijele kuće o najnovijoj izjavi Rodríguez. Već četvrt stoljeća, naftom bogata socijalistička Venecuela nalazi se u stalnom sukobu sa SAD-om. No, nakon uklanjanja Madura, Washington sada nastoji osigurati stabilan izvor vlasti u Caracasu. Unutar zemlje postoje podjele među Madurovim lojalistima, lijevi frakcijski pokreti koji se protive smjeru vlade te “Chavisti bez Madura”pristaše pokojnog Huga Cháveza koji odbacuju Madura, optužujući ga za izdaju socijalističkih ideala 21. stoljeća.

U međuvremenu, čelnici venecuelanske opozicije prate razvoj događaja, a njihova buduća uloga ostaje nejasna. Prošlog tjedna Trump je izjavio da bi želio da vođa opozicije María Corina Machado “na neki način sudjeluje” u vođenju zemlje. Machado je ranije ovog mjeseca ručala s Trumpom u Bijeloj kući, gdje mu je uručila svoj Nobelov mirnodopski nagradu.

Nekoliko dana nakon američkih napada na Caracas početkom siječnja, administracija Trumpa postavila je niz zahtjeva koje Venecuela mora ispuniti, uključujući prekid veza s Kinom, Iranom, Rusijom i Kubom te ekskluzivno partnerstvo s SAD-om u proizvodnji nafte, rekli su CNN-u tada dva visoka dužnosnika Bijele kuće.

Očekivalo se i da će Rodríguez prioritetno tretirati administraciju Trumpa i američke naftne kompanije u budućim prodajama nafte. Nafta je glavni gospodarski pokretač Venezuele. Zemlja raspolaže najvećim svjetskim rezervama ekstra-teške nafte, vrste koja zahtijeva složeniji i skuplji proces rafiniranja, ali je istovremeno kompatibilna s američkim rafinerijama.

SAD je također zahtijevao oslobađanje brojnih političkih zatvorenika diljem zemlje. U nedjelju je pušteno najmanje 104 osobe, prema organizaciji za ljudska prava Foro Penal, što je jedan od najvećih dnevnih brojeva otkako je vlada 8. siječnja najavila da će osloboditi “značajan broj” pritvorenika kao gestu mira prema SAD-u.

Prema Foro Penal, ukupni broj oslobođenih od tada dosegao je najmanje 266. CNN se obratio venecuelanskoj vladi za dodatne informacije. Rodríguez je u petak izjavila da je u proteklim tjednima pušteno 626 osoba te da će kontaktirati Ured visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava, Volkera Türka, kako bi provjerio popis koji, unatoč zahtjevima aktivista i članova opozicije, još nije objavljen.