NISU DONIJELI TRGOVINSKI SPORAZUM

Trump podiže carine Južnoj Koreji na 25 posto

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump and U.S. Defense Secretary Pete Hegseth make an announcement at the White House in Washington
KEVIN LAMARQUE/REUTERS
VL
Autor
Hina
27.01.2026.
u 06:24

Ranije ovog mjeseca, južnokorejski ministar financija rekao je da planirane investicije od 350 milijardi dolara u američko gospodarstvo, predviđene trgovinskim sporazumom, neće krenuti u prvoj polovici ove godine zbog slabljenja južnokorejske valute won

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da Južnoj Koreji podiže carine na uvoz automobila, drva i lijekova, a razlog je taj što ta država još nije usvojila trgovinski sporazum postignut lani s Washingtonom.

''S obzirom da korejska zakonodavna vlast još nije donijela naš povijesni sporazum, što je bila njezina obveza, ovime povećavam carine na automobile, drvo i farmaceutske proizvode iz Južne Koreje s 15 na 25 posto'', napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži, no nije precizirao kada će te carine stupiti na snagu.

Ranije ovog mjeseca, južnokorejski ministar financija rekao je da planirane investicije od 350 milijardi dolara u američko gospodarstvo, predviđene trgovinskim sporazumom, neće krenuti u prvoj polovici ove godine zbog slabljenja južnokorejske valute won. Naime, won je pao na najniže razine još od globalne financijske krize krajem 2000-ih.

U svom drugom mandatu Trump često poseže za carinama kao instrumentom vođenja vanjske politike. Ekonomisti su izrazili zabrinutost zbog ovakvog pristupa koji je u međuvremenu završio na Vrhovnom sudu, gdje se čeka rasplet. Prema sporazumu između Washingtona i Seula postignutog prošle godine, carine na uvoz korejskih automobila u SAD iznose 15 posto, jednako kao i na uvoz japanskih automobilskih marki.

Predsjednik odjela za međunarodnu ekonomiju u Atlantskom vijeću Josh Lipsky, ustvrdio je da Trumpova akcija prema Južnoj Koreji odražava nestrpljenje tempom kojim Seul donosi okvirni trgovinski sporazum. ''To je samo još jedan podsjetnik da su tržišta pogriješila kada su vjerovala da ćemo 2026. godine postići carinsku stabilnost'', rekao je Lipsky.

Južna Koreja carine Donald Trump

