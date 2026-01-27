Veliki zaokret u Europi, ruše stara pravila? 'U ovom novom svijetu veličina je bitna'

Na hitnom summitu čelnika Europske unije u Bruxellesu, temelji navodnog carstva počeli su dobivati ​​oblik. Trumpove prijetnje zbog Grenlanda razotkrile su slabost Europe. Ruski predsjednik Vladimir Putin vodi rat na njezinom istočnom krilu. Kineski Xi Jinping je neumoljivi konkurent. U brutalnom novom dobu svjetskih sila, EU želi izgraditi veću, bogatiju i jaču 'super Europu' sposobnu oduprijeti se opasnim hirovima svjetskih autokrata. Trumpove prijetnje Danskoj da proda Grenland ili se suoči s carinama i mogućim vojnim pritiskom brzo su ublažene, ali su razotkrile duboku slabost Europe. Jedan diplomat EU-a rekao je za The Telegraph: "Napravimo korak unatrag i shvatimo da živimo u svijetu u kojem je vođa slobodnog svijeta spreman preokrenuti zapadni savez zbog nečega što vidi na Fox Newsu“, rekao je jedan diplomat EU-a. "Nije to ugodno mjesto", rekao je Friedrich Merz, njemački kancelar, u Davosu o globalnom poretku koji se mijenja "neviđenom brzinom". Da bi se uspostavio „europski suverenitet“, potrebno joj je više članica, više novca i više vojske. "Europa je shvatila poruku", rekao je Merz i dodao: „Moja će vlada napisati svoj zadatak i slijediti ambiciozan program reformi koji se vrti oko sigurnosti, konkurentnosti i europskog jedinstva".

Dan nakon summita Merz je potpisao sporazum o bliskoj koordinaciji reformi s talijanskom premijerkom Giorgiom Meloni, jednom od ključnih figura u EU-u. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i Merz slažu se da Europa neće popustiti „nasilnicima“. Danska premijerka Mette Frederiksen, nakon posjeta britanskom premijeru Keiru Starmeru koji ju je podržao, izjavila je: "Kad Europa nije podijeljena, kada stojimo zajedno i kada smo jasni i jaki, također u našoj spremnosti da se zauzmemo za sebe, tada će se rezultati pokazati. Mislim da smo nešto naučili u posljednjih nekoliko dana i tjedana".

"Znamo da moramo raditi na neovisnijoj Europi“, rekla je Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije. "Nijedan susjed Sjedinjenih Država ne želi se pridružiti Sjedinjenim Državama“, rekao je Bart De Wever, belgijski premijer, u Davosu.

EU planira radikalno ubrzati proširenje, devet zemalja aktivno kuca na vrata. Ali rat u Ukrajini je sve promijenio. Članstvo Kijeva u EU ključna je komponenta mirovnog sporazuma koji Trump pokušava postići s Putinom. Pridruživanje EU-u je dugotrajan, težak i tehnički proces jednako kompliciran kao i izlazak iz nje. Može trajati više od desetljeća. Nacrt mirovnog plana predviđa pridruživanje Ukrajine EU-u već 2027. godine, što znači da proces treba ubrzati. "Želimo biti sigurni da možemo ispuniti svoja obećanja Ukrajini. Ne smije se činiti da EU blokira mirovni sporazum“, rekao je dužnosnik EU za The Telegraph.

Komisija sada razmatra postupno članstvo. Ukrajina bi se mogla pridružiti bloku , ali s ograničenim pravima u područjima poput glasanja, dok ne provede reforme potrebne za kvalificiranje za klasično članstvo. To uključuje usklađivanje sa zakonima EU-a, zaštitne mjere vladavine prava i mjere protiv korupcije. No, plan će trebati blagoslov glavnih gradova bloka. „Prilagodba pravila proširenja izvodi EU i države članice izvan njihove zone udobnosti. No, s obzirom na geopolitički kontekst, sada se vodi rasprava o pronalaženju inovativnih rješenja“, rekao je dužnosnik EU-a. Kršenje nekada nepovredivih pravila ima domino učinak.

Šest zemalja Zapadnog Balkana dugo je željelo članstvo i zahtijevat će sličan tretman. Crna Gora i Albanija su najbliže dobivanju ključeva kluba nakon što su prvi put podnijele zahtjev 2008. i 2009. Sjeverna Makedonija, Kosovo, Bosna i Hercegovina i Srbija također su na listi čekanja. Moldavija i Gruzija podnijele su zahtjev za pridruživanje 2022. godine nakon Putinove invazije na Ukrajinu. Island bi već u proljeće mogao održati referendum o tome hoće li postati član, dijelom i kao zaštitu od pohlepnog američkog predsjednika.

Grenland, iako je dio Danske, nije član EU-a. Anketa u travnju pokazala je da 43 posto ispitanika podržava članstvo u EU, dok je 39 posto bilo protiv.Island već primjenjuje pravila Bruxellesa kao član Europskog gospodarskog prostora (EGP), ali ima vlastitu neovisnu ribarsku politiku. Zajednička ribarska politika EU-a, koja zahtijeva pristup vodama, mogla bi biti problem, ali ako se dobije referendum, pristupanje Islanda trebalo bi biti jednostavno. Spajanje Islanda s manje dobrodošlim članicama pomoglo bi ublažiti situaciju, otežavajući glavnim zemljama da stave veto na druge zemlje. Norveška je također članica EGP-a koja preuzima pravila i obogatila se izvozom plina u Europu, posebno otkako je ruska energija prekinuta nakon invazije na Ukrajinu. Oslo se čini zadovoljnim trenutnim, vrlo bliskim odnosom s EU, ali svijet se brzo mijenja. Uključivanje Balkana ojačat će istočni bok EU protiv ruskog utjecaja i donijeti veću stabilnost regiji. "EU je mirovni projekt, a to je važno za Balkan", rekao je dužnosnik. Dodatak od gotovo 40 milijuna Ukrajinaca i druge najveće kopnene mase na kontinentu još je važniji bedem protiv Putina. Ukrajina ima vojsku od oko 900.000 ljudi prekaljenu u borbi. Ima tvornice oružja koje mogu pomoći Europi u naoružavanju. Planira izgraditi do 20 milijuna dronova 2026. godine, ako dobije financijsku potporu od svojih saveznika. S Balkanom, Moldavijom, Gruzijom, Ukrajinom i Islandom, EU bi se povećala, ovisno o granicama Kijeva nakon rata. Broj stanovnika mogao bi se povećati za 57 milijuna.

"EU će imati koristi jer je u ovom novom svijetu veličina bitna. To će povećati naše jedinstveno tržište, donijeti stabilnost i sigurnost“, rekao je dužnosnik EU-a. Dok EU radi na izgradnji vlastite sfere utjecaja, zemlje, uključujući Veliku Britaniju, mogle bi dobiti bliže odnose s ključnom skupinom koje ne postižu punopravno članstvo. Nije tajna da bi UK, kao nuklearna i vojna sila, utjecajna članica NATO-a i Vijeća sigurnosti UN-a, bio dobrodošao natrag u EU, ako bi se želio ponovno pridružiti. Isto se ne može reći za Tursku, koja je formalno podnijela zahtjev za pridruživanje 1987., ali po pitanju članstva bira između dvije opcije. Ankara je važan strateški partner, odnos se može poboljšati, ali izvori kažu da punopravno članstvo nije moguće. Postojeće države članice moraju jednoglasno odobriti sve nove članove i morat će ih se uvjeriti. Morat će se donijeti teške odluke o poljoprivrednim subvencijama i regionalnom financiranju, a novim članicama se ne smije dopustiti da destabiliziraju blok u cjelini. Svaki konačni ugovor o pristupanju prilagođen je svakoj zemlji kandidatkinji. Snažan će naglasak biti na korupciji. Mađarski Viktor Orban, najdugovječniji čelnik EU-a, optužen je za nazadovanje u pogledu demokratskih standarda, ali bilo ga je teško pokoriti . Za nove članice razmatraju se „Orbanove klauzule“ koje vežu financiranje EU-a uz poštivanje vladavine prava. Mađarska je već izjavila da će staviti veto na članstvo Ukrajine. Ne priznaju sve države članice suverenitet Kosova. Francuska, Nizozemska, Austrija i Njemačka su oduvijek bile skeptične prema proširenju. Raspoloženje se možda mijenja u Parizu i Berlinu, ali nacionalističke euroskeptične stranke uživaju uspjeh diljem Europe, uključujući Francusku i Njemačku, gdje su glavna oporba. EU želi veći proračun za obranu, zajedničke projekte i smanjenje ovisnosti o SAD-u i Kini. Von der Leyen predlaže 150 milijardi eura zajmova za obranu i dodatnih 650 milijardi za pripremu do 2030. Trgovinski sporazumi s Mercosur (južna Amerika), Indijom, Kanadom i drugima jačaju otpornost na tarife.