U SLJEDEĆIH 10 GODINA

Zabrinjavajuća prognoza za Njemačku: Milijuni ljudi imat će manje plaće, neki za čak 160 eura

27.01.2026.
u 07:55

Za bruto plaću od 2.500 eura, doprinosi bi mogli porasti na 625 eura mjesečno, što znači dodatni teret od 91,25 eura mjesečno, odnosno 1.095 eura godišnje

U sljedećih deset godina, doprinosi za zdravstveno osiguranje, mirovinsko osiguranje, dugotrajnu njegu i osiguranje od nezaposlenosti u Njemačkoj postepeno će doseći 50 posto bruto plaće za radnike i poslodavce, prema prognozi Instituta IGES za zdravstveno osiguranje DAK. Trenutno, 42,7 posto bruto plaće odlazi na socijalno osiguranje, s time da poslodavci pokrivaju polovicu tih troškova. Uz to, tu su i porezi, što znači da, ako Vlada ne poduzme mjere, radnici bi mogli imati znatno manju plaću do 2035. godine zbog stalnog rasta doprinosa, piše Fenix magazin. 

Za bruto plaću od 2.500 eura, doprinosi bi mogli porasti na 625 eura mjesečno, što znači dodatni teret od 91,25 eura mjesečno, odnosno 1.095 eura godišnje. Za plaću od 3.500 eura, povećanje doprinosa bi iznosilo 127,75 eura mjesečno, odnosno 1.533 eura godišnje. Osobe s bruto plaćom od 4.500 eura mjesečno morale bi platiti dodatnih 164,25 eura mjesečno, ili 1.971 euro godišnje. Ovaj rast doprinosa smanjuje neto plaće radnicima.

Andreas Storm, izvršni direktor DAK-a, upozorava da bi ovaj dramatičan razvoj trebao biti hitni poziv za nužne reforme, te predlaže povećanje poreza, smanjenje PDV-a na lijekove i veće poreze na duhan i alkohol. Također, potrebno je provesti strukturne reforme u bolnicama kako bi se smanjili troškovi. Stručnjaci predviđaju deficit od gotovo 12 milijardi eura u zdravstvenom osiguranju do 2027. godine, te dodatnih 5,5 milijardi eura za dugotrajnu njegu.

Pitanje koje se postavlja je: Odakle će doći tih 17 milijardi eura? Stručnjaci kritiziraju mjere koje je Vlada nedavno usvojila, navodeći da one neće biti dovoljne za smanjenje doprinosa na srednji i dugoročni rok.
Blokiran
Blokiran
08:27 27.01.2026.

U HR na 2500€ bruto neto je 1678€ a drzava uzima 822€(izracun za Zg) ali to nije zabrinjavajuce :(

AP
APlaPapa
08:20 27.01.2026.

Rat u Ukrajini košta. Netko mora platiti i zelenu tranziciju, gomilanje naoružanja, skupu energiju, skupe stambene prostore koje su zauzeli migranti...

