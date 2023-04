Rusi napali grad Mikolajiv i iza sebe ostavili ruševine: Ima mrtvih i ranjenih, među njima je i dijete

Kineski predsjednik Xi Jinping razgovarao je u srijedu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim prvi put od ruske invazije na Ukrajinu. Kijev je javno tražio takve razgovore mjesecima. Zelenski je telefonski razgovor od sat vremena opisao kao "dug i značajan". Xi je rekao Zelenskom da će Kina poslati posebne predstavnike u Ukrajinu i održati razgovore sa svim stranama koje žele mir, izvijestili su kineski državni mediji. Bijela kuća pozdravila je telefonski poziv, ali je rekla da je prerano reći hoće li dovesti do mirovnog sporazuma.

Video: Dva ruska nosača raketa preletjela iznad Barentsovog i Norveškog mora

Tijek događaja:

7:52 - Zelenski je objavio video koji prikazuje štetu koju je tijekom noći prouzročio ruski napad na Mikolajiv - broj ranjenih sada se popeo na 23, uključujući i dijete, kaže Zelenski.

⚡️ Volodymyr Zelenskyi posted a video on the consequences of the russian shelling of Mykolaiv:



“At the moment, it is known about 1 killed and 23 wounded, including a child. Eternal memory to the deceased and speedy recovery to the wounded.” pic.twitter.com/gEkxMjQGha