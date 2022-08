Vlasti milijunima naredile testiranje na COVID-19 zbog 40 slučaja: Morali su stajati na 40°C

Kineski grad Chongqing pokrenuo je masovno testiranje na COVID-19 usred rekordnog toplinskog vala, zbog čega milijuni stanovnika satima stoje pod suncem i bore s ekstremnim temperaturama. Stroge mjere koje je uveo jugozapadni grad, kako bi obuzdao pojavu epidemije, najnovije su poteškoće za stanovnike koji se već muče zbog razarajućeg toplinskog vala, teške suše i požara.

Chongqing je u srijedu izvijestio o 40 infekcija koronavirusa, čime je ukupan broj od sredine kolovoza porastao na 146 slučajeva. Vlasti su naredile da se više od 10 milijuna ljudi u središnjim gradskim četvrtima podvrgne obaveznim testovima na COVID-19 u srijedu, kada je najviša temperatura u Chongqingu skočila preko 40 stupnjeva Celzijevih. Više od 3800 privremenih mjesta za testiranje postavljeno je diljem središnjih okruga, piše CNN.

Fotografije na kineskim društvenim mrežama prikazuju stanovnike kako stoje u dugim redovima, a neki padaju u nesvijest na velikoj vrućini. Jedan široko rasprostranjeni video prikazuje ulicu prepunu stotina ljudi koji očito čekaju u redu za testiranje, nose maske za lice, a u pozadini se iznad blijedonarančaste linije horizonta uzdižu oblaci dima od šumskih požara.

