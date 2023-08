Vlasnik farme tvrdi da su se DIRH i konkurencija urotili protiv njega: 'Kontaminirali su uzorke!'

Veterinarske službe pronašle su salmonelu u jednom od objekata na farmi Lukač kod Ivanić-Grada, zbog čega je vlasniku Marijanu Lukaču naloženo da eutanazira više od 50.000 životinja te da dodatno termički obradi sva jaja. Na istoj farmi salmonela se pojavila i u rujnu prošle godine, kada su morali usmrtiti 150.000 kokoši.

Marijan u rezultate analize ne vjeruje, kaže da salmonele na farmi nema. "Ona je samo na papiru, izrodila se u Centru za peradarstvo HVI-a" tvrdi.

Naglasio je kako je tražio da pribor za uzimanje uzoraka bude zapakiran, no inspektori to, prema njegovim riječima, nisu ispoštovali. "Postavlja se pitanje zašto ih nisu uzeli originalno zapakirane? Zato da bi ih mogli kontaminirati" rekao je za Novu TV.

Ipak, jedan od pet objekata njegove farme je zatvoren, a Inspektorat, koji se poziva na rezultate referentnog laboratorija Hrvatskog veterinarskog instituta i švicarskog nacionalnog centra NENT, na njegove je optužbe brzo odgovorio oštrom osudom pokušaja pojedinaca da u medijima neistinito komentiraju rad i postupanje DIRH-a.

Dodali su da Lukač ima pravo zatražiti naknadu, no on kaže kako se radi o manje od 30 posto iznosa direktne štete, dok je u njegovom slučaju u pitanju velika indirektna šteta. "Problem je u tome što se protiv mene urotila konkurencija u sprezi s Državnim inspektoratom i Centrom za peradarstvom, podružnicom HVI" smatra on.