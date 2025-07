Vlasnici zemljišta počeli su unosno prodavati dijelove tijela Lijepe Naše. Nema dijela koji gosti nisu strasno ljubili

Začetkom hrvatskog turizma drži se dolazak grupe Čeha na Hvar 1868. godine. Bili su gosti, a ne turisti, jer turizam tada nije ni postojao kao djelatnost. Toliko su uživali u moru i na suncu, u ribi i vinu, da su muškarci navodno rekli "vaše more – naše more, naše žene – vaše žene". Sumnjam da su Česi to doista rekli, ali, navodno, Čehinje nisu imale ništa protiv i tako je započelo dalmatinsko "galebarenje". I tako nam je krenuo turizam. Sredinom prošlog stoljeća u tu svrhu počeli smo graditi hotele, jer ono malo što ih je do tada bilo u gradovima predstavljalo je uglavnom urbanu infrastrukturu. Naravno, u malim mjestima nije bilo ničega takvog, možda samo neka reprezentativna kuća, poput Češke vile na Visu. S nosom za posao i potrebnim novcem u posao se ubacila i kućna radinost – domaći smještaj, razvijajući se u godinama koje su slijedile u pravu "zimmer frei" industriju. Na državnoj razini turizam se pretvarao u zlatni rudnik, u naravi deviza, ali Hrvatska nije bila sretna zbog smjera kojim su devize odlazile.