Vlak iz Splita za Osijek čekao znak prometnika da može nastaviti put, no on je zaspao

Vlak iz Splita za Osijek stigao je pred Sveti Ivan Žabno pa čak 42 minute čekao da dobije zeleno svjetlo da može dalje krenuti. Prometnik je vlaku trebao dati znak da može krenuti dalje, no on je zaspao te ga nisu probudili niti pozivi na mobitel. Pustio je vlak i probudio se tek kada mu je šef kolodvora krenuti udarati po vratima.

Vlak je na ulaznom signalu bio od 7.40 do 8.22 sati, no čekanje od 42 minute bilo je manje s obzirom na to da bi vlak u svakom slučaju stajao na toj postaji, pišu Vijesti.hr.

- Dana 17. srpnja 2022. od 7.54 do 8.20 sati na pruzi L214 Gradec-Sveti Ivan Žabno na ulaznom signalu kolodvora Sveti Ivan Žabno vlak 1783 stajao je 26 minuta. Uzrok stajanja vlaka je osobni propust prometnika vlakova kolodvora Sveti Ivan Žabno. Zbog navedenog protiv radnika provest će se postupak sukladno Pravilniku o radu i Kolektivnom ugovoru HŽ Infrastrukture d.o.o. Radnik će biti pisano upozoren na propust uz mogućnost otkaza ugovora o radu. Također, radnik se upućuje Komisiji za štete zbog prouzročenog zakašnjenja vlaka - navode iz HŽ Infrastrukture, no bez potvrde da je prometnik zaspao.

U vlaku je u tom trenutku bilo 96 putnika, no oni neće dobiti naknadu zbog kašnjenja. Naime, za kašnjenje od 60 do 119 minuta naknada se isplaćuje u visini od 25 posto cijene karte, a za kašnjenja dulja od 120 minuta naknada se isplaćuje u visini od 50 posto cijene karte.

Predsjednik Sindikata prometnika vlakova hrvatske Mario Grbešić kaže za Vijesti.hr da ne opravdava kolegu, no navodi da je riječ o čovjeku koji je na zamjeni te je mu je drugi radni dan na toj poziciji.

