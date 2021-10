Plenković: Nema razloga za ovako visoke brojke, 238 tisuća ljudi je u velikom riziku

Sjednica Vlade RH danas je počela u nešto ranijem terminu, od 8,45 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

- Razdoblje hladnijeg vremena donijelo je rast novooboljelih. To se posebno vidjelo jučer. To ukazuje na važnost i nužnost cijepljenja. Svaka četvrta starija osoba od 65 godina koja nije cijepljena, a njih još ima 238 tisuća, je u visokom riziku da oboli od covida. Ne možemo ne primijetiti da je koronavirus već odnio ogroman broj života i da ćemo premašiti brojku od 9000 preminulih s ili od covida u Hrvatskoj. To je visok danak i dio je onoga što se događa zbog pošasti diljem svijeta - naglasio je premijer Andrej Plenković te dodao:

- Cjepivo učinkovito štiti od teških oblika bolesti. Zato je odgovornost svakoga da razmisli, donese razumnu odluku i cijepi se. Nema razloga da brojke budu ovako visoke. To je stav liječnika, znanstvenika, a to potvrđuje i statistika. Od početka listopada 74 posto hospitaliziranih nije cijepljeno, 80 posto priključenih na respirator nije cijepljeno. Podsjećam, 93 posto preminulih je starije od 60 godina, a 98 posto preminulih je starije od 50. Stoga je osobito važno cijepiti starije.

Naglasio je kako su suglasni s HZJZ-om o primjeni treće doze za imunokompromitirane i zaposlene u zdravstvu i socijalnoj skrbi.

- Situacija kod nas je identična onoj u svijetu. Necijepljeni su rezervoar u kojem se virus najviše širi. Činjenica je da i cijepljeni mogu prenositi virus, ali je ta mogućnost puno manja - poručio je i još jednom pozvao sve da se cijepe.

U Hrvatskoj je danas zabilježeno 3.053 novih slučajeva, kazao je ministar zdravstva Vili Beroš. Upozorio je na opasnost od tvindemije, odnosno poreklapanja epidemije koronavirusa i gripe. Pozvao je sve da se cijepe protiv gripe.