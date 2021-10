Doznajemo detalje velike reforme: Država će plaćati ukidanje i spajanje općina

Reforma lokalne samouprave putem funkcionalnog spajanja općina sa slabim administrativnim i fiskalnim kapacitetima mjera je koja se u različitim izbornim i Vladinim programima najavljuje godinama. Riječ je o ideji da više manjih općina objedini poslove koje teško same mogu financirati pa da se iz jednog zajedničkog ureda, ustanove ili poduzeća upravlja, primjerice, izradom prostorne dokumentacije, vrtićima, komunalnim poslovima i sl. za sve njih. No, prije svega je valjalo analizirati za koje bi općine i koju vrstu poslova to uopće bilo isplativo, kako financijski tako i kroz bolju uslugu za građane.