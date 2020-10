Plenković: Minimalac će biti veći za 150 kuna. Marić: Potpuni oporavak krajem 2022.

Premijer Andrej Plenković na početku današnje sjednice Vlade osvrnuo se na situaciju s koronavirusom. Inače, Vlada se iz Banskih dvora ponovno vratila u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu kako bi članovi tijekom sjednice imali dovoljno razmaka jedni od drugih.

- Broj oboljelih od koronavirusa se ubrzava. Danas imamo rekordnih 2776 zaraženih. Broj preminulih isto raste i svaki dan je dvoznamenkast. Brojne europske zemlje koje su u goroj situaciji uvode strože restriktivne mjere. Mi smo također uveli dodatne restrikcije kako bismo spriječili širenje zaraze. Imamo i naznake da su mjere koje smo usvojili počele djelovati. Bude li tako za dva do tri tjedna možemo očekivati vrhunac epidemije - kazao je Plenković te dodao:

- Postoji mnogo nepoznanica i teško je davati pouzdane procjene. Broj hospitaliziranih raste, ali to smo predvidjeli i osigurali dovoljan broj kreveta. Sada je najvažnije da se pridržavamo mjera jer u protivnom neće doći do usporavanja i epidemija će se širiti. Od svakog ovisi hoćemo li biti uspješni kao u prvom proljetnom valu. Vjerujem da možemo izbjeći pooštravanje mjera ukoliko svi budemo odgovorni. O tome ovisi i hoćemo li spasiti stotine života, stotine tisuća radnih mjesta i hoćemo li zadržati gospodarsku aktivnost. Pozivam sve na maksimalnu odgovornost i solidarnost.

Govoreći o rebalansu proračuna rekao je da se predviđa da će u ovoj godini gospodarski pad biti osam posto što je manje od procjena.

- Bili smo svjesni da će pandemija dovesti do negativnih gospodarskih posljedica. Zato je Vlada stvorila prostor za potporu održavanja gospodarskih aktivnosti i zapošljavanja. Uspjeli smo imati bolju turističku sezonu koja se pokazala iznad svih očekivanja. Bilježimo povećan priljev EU sredstava, no nastavak pandemije od nas zahtjeva daljnju potporu gospodarstvu i zato ovim rebalansom proračuna saniramo sektor zdravstva, povećavamo izdvajanja za mirovine i nezaposlene te prava iz sustava socijalne skrbi. Nastavljamo s potporom gospodarstvenicima. Dodatna sredstva izdvajamo i za plinski terminal na Krku - rekao je premijer te dodao:

- Predviđamo postupni oporavak ekonomske aktivnosti 2021. i rast BDP-a od 5% kojeg bi trebao pratiti rast od 3,4% 2022. godine.

Proračun za iduću godinu po njegovim riječima početak je povratka na putanju javnih financija prije korona krize koju je obilježilo smanjenja udjela javnog duga u BDP-u i proračunski suficit.

Najavio je i uredbu o minimalnoj plaći.

- Donijet ćemo uredbu koja se odnosi na konačni iznos visine minimalne plaće za 2021. Ona će iznositi ukupno u bruto iznosu 4250 kuna, odnosno u neto iznosu 3400 kuna. To je za 187 kuna više u bruto iznosu i točno za 150 kuna neto iznosu u odnosu na 2020. godinu. Riječ je o povećanju od 4,60 posto. Ukupno povećanje plaće od 1. siječnja 2021. će u odnosu na 2016. biti za oko 900 kuna neto. I to je najveće povećanje plaće do sada - naglasio je Plenković.

U rebalansu će predvidjeti 1,3 mlrd za HZZO za plaćanje lijekova ljekarnama. Time bi se rokovi plaćanja sveli na 180 dana.

- Ukupno milijardu i 840 milijuna kuna kada se sve zbroji - rekao je premijer.

Ministar zdravstva Vili Beroš je potom iznio informacije o koronavirusu. Rekao je da su bolnice u Zagrebu pozvane na pojačanje kapaciteta. Svi su dobili upute o preraspodjeli hitnih pacijenata i uspostavi telefonskih linija. Razmatraju se preporuke o novom zapošljavanju njegovatelja. Podsjetio je da su doneseni novi kriteriji za testiranje i samoizolaciju. 13925 slučajeva je zabilježeno u posljednjih tjedan dana, a Beroš je ocijenio da je to značajan broj. Izdvojio je i da je veliki broj liječnika obolio ili u samoizolaciji, a kao sve veći problem naveo je što ljudi skrivaju kontakte. Stoga veliki broj novozaraženih ne dolazi iz samoizolacije.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 29.10.2020., Zagreb - Odrzana 17. sjednica Vlade Republike Hrvatske u Nacionalnoj i sveucilisnoj knjiznici. Ministar zdravstva Vili Beros. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

Ministar Davor Božinović je izvijestio kako su donijeli sedam odluka vezanih za epidemiološke mjere, a najvažnije su one donesene u ponedjeljak.

- Nove mjere će se donositi s obzirom na situacije. Važno je ograničavanje bliskih kontakata, svaki kontakt sa sobom nosi rizik zaraze, tu je naravno i nošenje maske. Inspektori su nadzirali ugostiteljske objekte te su izdali kazne i opomene - rekao je Božinović i dodao:

- Pred nama je blagdan Svih svetih, moja poruka je da svi koji mogu odati počast na drugi način, a da ne idu na groblje, neka to učine. Oni koji idu na groblje, važno je da se pridržavaju mjera u prijevozu i na groblju. Nošenje maski i držanje razmaka.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 29.10.2020., Zagreb - Odrzana 17. sjednica Vlade Republike Hrvatske u Nacionalnoj i sveucilisnoj knjiznici. inistar financija Zdravko Maric. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

Ministar financija Zdravko Marić rekao je kako su rebalansom proračuna ukupni planirani rashodi veći za 8,6 milijardi kuna u odnosu na inicijalni plan, a cijeli je proračun fokusiran najviše na pomoć gospodarstvu i zdravstvenom sustavu.

- Deficit u proračunu je 29,5 milijardi kuna, odnosno 8 posto BDP-a. To dokazuje da smo ovu godinu stavili u funkciju gospodarstva, očuvanja radnih mjesta i prevladavanja teških okolnosti. Na naše inzistiranje i incijativu izglasana je privremena suzpenzija fiskalnih pravila - rekao je ministar Marić.

- Što se tiče projekcija za naredne dvije godine, identične su onima otprije par tjedana. Nakon pada BDP-a očekuje se rast iduće godine od 5%. Puni oporavak vidimo krajem 2022., a neki će se segmenti preliti u godinu iza. Negativni rizici predviđanja su pandemija i neizvjesnost te učinak na gospodarstvo - rekao je Marić dodajući da treba napraviti sve da se previđanja ostvare i da se umanje negativni rizici.

- Planirani daljnji pad BDP-a iduće godine je 2,9 posto, a nakon toga 2,1 posto, odnosno 1,6 posto - rekao je.