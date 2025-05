VKS: Dokazi prikupljeni preko ANOM-a su zakoniti jer težina kaznenih djela preteže nad povredom privatnosti

Jesu li dokazi prikupljeni iz komunikacije preko kriptiranih platformi zakoniti ili je riječ o masovnom i nekontroliranom nadzoru desetaka tisuća osoba, pitanje je koje se sve češće postavlja u istragama optužbi za ozbiljan organizirani kriminal. I to ne samo Hrvatskoj već diljem svijeta. Obrane optuženika tvrde da je riječ o masovnom nadzoru i masovnom kršenju prava na privatnost, no sudovi imaju drugačije stavove. Pa je Visoki kazneni sud, nakon što je ranije ustvrdio da su dokazi prikupljeni preko SKY-a zakonit dokaz, sada u slučaju Josipa Čubelića utvrdio da je i komunikacija putem ANOM-a zakonit dokaz.

Čubelića i još dvije osobe USKOK tereti za zločinačko udruživanje radi krijumčarenja većih količina droge, a svoje poslove su dogovarali preko kriptirane aplikacije ANOM. No ono što nisu znali oni, a ni pripadnici 300 kriminalnih i terorističkih organizacija diljem svijeta koji su ubojstva, iznude, trgovinu drogom... dogovarali preko ANOM-a je da je to aplikacija koju je izradio FBI. I ubacio je u kriminalni svijet kako bi prikupio dokaze. Za to se doznalo 2021. tijekom međunarodne akcije Trojanski štiti kada su tisuće kriminalaca diljem svijeta uhićene zbog dokaza prikupljenih iz ANOM-a.

Obrane su kasnije tvrdile da je FBI, supočinitelj kaznenih djela jer su izradili aplikaciju preko koje se dogovaralo počinjenju kaznenih djela ili terorističkih napada. To je tvrdila i obrana Josipa Čubelić, no njihovu tvrdnju je prvo odbacio Županijski sud u Zagrebu, a zatim im je žalbu odbio i VKS. Međutim, obrazloženje VKS-a je zanimljivo jer su ustvrdili da je Čubeliću i ostalima prekršeno pravo na privatnost, no da je to manje bitno od težine djela za koja se terete.

- Ocjena Visokog kaznenog suda je da je odluka prvostupanjskog suda o odbijanju prijedloga okrivljenika za izdvajanje dokaza pravilna, ali su razlozi za tu odluku djelomično bili pogrešni. Protivno argumentaciji prvostupanjskog suda, postupak prikupljanja osporenih dokaza nije bio u skladu s uvjetima zakonitosti zbog izostanka zaštitnih mehanizama. U spisu ne prileži sudski nalog za prikupljanje dokaza. Štoviše, nadležna tijela SAD-a nisu niti imenovala državu članicu EU u kojoj je sudski nalog izdan. Zbog toga su osporeni dokazi prikupljeni povredom prava na privatnost (osoban i obiteljski život) korisnika platforme. Međutim, s obzirom na vrstu, prirodu i težinu inkriminiranih kaznenih djela, ocjena je Visokog kaznenog suda kako u ovom predmetu interes kaznenog progona i kažnjavanja počinitelja preteže nad povredom prava na nepovredivost osobnog i obiteljskog života u okolnostima u kojima se, prema optužnici, okrivljenici pozivajući se na pravo na privatnost služe kriptiranim uređajima u svrhu trgovanja kokainom - naveo je VKS obrazloženju.

Tvrdnje Čubelićeve obrana da je FBI supočinitelj počinjenih kaznenih djela koja su dogovorena putem ANOM-a, jer ju je on izradio, hrvatski su sudovi odbacili, baš kao što je to ranije učinio i jedan njemački sud. U ovom potonjem slučaju, njemački sud je smatrao da nije bitno tko je napravio aplikaciju, već tko je i zašto koristi. A ANOM su koristili ljudi koji su preko kriptiranih komunikacija svjesno dogovarali kako će počiniti neko kazneno djelo. Ili teroristički čin. Kada je lani tražila da se dokazi prikupljeni preko ANOM-a izdvoji iz spisa kao nezakonit dokaz, Čubelićeva obrana je navela i je da je FBI preko te aplikacije prisluškivao 70.000 ljudi, tvrdili su da svi ti ljudi nisu bili kriminalci, tvrdili su da je zarada od aplikacije bila oko 200 milijuna eura, da Amerikanci nisu mogli prisluškivati u Europi pa je server prenesen u jednu, neimenovanu, europsku zemlju... No sva ta argumentacija nije im pomogla ni kod splitskog suda ni kod VKS-a.

Što se tiče Čubelića, on je stari poznanik policije i pravosuđa, a njegov pokušaj ubojstva u travnju 2023. u Splitu je izazvao tektonski poremećaj na splitskoj kriminalnoj sceni. USKOK Čubelića (39), Vinka Živanovića (25) i Ivicu Kovića (39) tereti da su drogu nabavljali i preprodavali u sklopu zločinačkog udruženja, koje je otkriveno nakon što je Čubelić u travnju 2023. propucan na Skalicama. Za pokušaj Čubelićevog ubojstva kasnije je optužen Nenad Petrak koji je do tada bio poprilično samozatajan, no kasnije se ispostavio da je jedan od navodnih narko bossova Balkanskog kartela. Tako barem tvrde MUP i Europol, a Petrak je koncem 2023. uhićen u Istanbulu u akciji Kartel 2 te izručen Hrvatskoj. Od tada je u istražnom zatvoru, a USKOK je ga je u međuvremenu optužio da je organizirao zločinačko udruženje u sklopu kojeg su krijumčarene veće količine droge. USKOK je preuzeo slučaj pokušaja ubojstva Čubelića. za što se osim Petraka još terete i Ante Varnica i Jerko Radić. Uglavnom, nakon što je u travnju 2023. ranjen, Čubelić je stavljen pod tajni policijski nadzor, i u nekom trenutku tog tajnog nadzora, snimljen je njegov razgovor s odvjetnikom.

- Dogodilo s.... Mali je pao s pola kile, pa ti to preuzmi - daje Čubelić upute odvjetniku. Dao mu je upute no i ne punomoć za zastupanje, što je USKOK iskoristio za pokretanje izvida jer Čubelićev razgovor s odvjetnikom, bez punomoći za zastupanje, nije bio privilegiran ni zaštićen. U svakom slučaju pokrenuti izvidi doveli su do pokretanja istrage, a zatim i optužnice kojom USKOK Čubelića i ostale tereti da su od 6. travnja 2021. do 25. svibnja 2023. s još najmanje tri nepoznate osobe kontinuirano nabavljali i preprodavali kokain. U svom "poslu" koristili su se kriptiranim telefonima.

USKOK Čubelića tereti da je sa za sada nepoznatom osobom dogovorio kontinuiranu nabavu kokaina, nakon čega je naložio Koviću da dogovori nabave od po 500 grama kokaina. Po drogu je išao vozač, nakon čega je droga dostavljana u stan koji je u Podstrani iznajmljen na Živanovićevo ime. Tamo se droga miješala s raznim punilima kako bi joj se povećala masa, nakon čega se dijelila u manje paketiće i preprodavala. USKOK navodi da su te paketiće preprodavala sva trojica optuženika te da su u inkriminiranom vremenu nabavili najmanje kilogram kokaina velike čistoće kojem su povećali masu s najmanje 900 grama punila. Tako prerađeni kokain su prodali većem broju osoba, pri čemu su, navodi USKOK, zaradili najmanje 201.738 eura. USKOK navodi i da su optuženici pribavili i još najmanje 500 grama visoke čistoće, no nisu ga uspjeli preprodati jer su uhićeni, a droga je u svibnju 2023. kod Živanovića našla i oduzela drogu.