Vjeroučitelj u gimnaziji u Grazu osumnjičen da je plaćao učenicima slike na kojima su goli

Što se to događa u Austriji, koju posljednje vrijeme tresu ne samo politički nego sve češće i seks skandali. Jedan jezoviti je i onaj o kojem su danas izvijestili brojni austrijski mediji, uključujući javnu televiziju ORF.

ORF, ali i dnevni list “Kronen Zeitung” pod naslovom “Učitelj u Grazu maloljetnim učenicima plaćao seksi slike” i nadnaslovom “Suspendiran”, piše kako je najnoviji seks skandal “teško uzdrmao obrazovni sustav” u Štajerskoj, austrijskoj saveznoj pokrajini, čiji je Graz glavni grad. List prenosi kako štajerski lokalni list “Steierkrone” na svojim stranicama opširno izvještava kako je u jednoj od renomiranih gimnazija u Petersgasse u Grazu, vjeroučitelj, inače vrlo omiljen kod učenika, navodno preko interneta tražio od njih da se slikaju goli i pošalju mu sliku. I to ne besplatno, nego za novac.

Nakon što je skandal otkriven mnogi se pitaju, kako je uopće moguće da nitko od roditelja ili pedagoškog osoblja u gimnaziji (u Austriji gimnazija počinje nakon četiri razreda osnovne škole i traje pet godina, dakle radi se o djeci staroj između 10 i 14 godina), nije ništa primijetio, niti se pitao odakle djeci “vlastiti” novac?

List navodi kako je dosjetljivi vjeroučitelj napravio lažni profil na kojem se je predstavio kao djevojčica, dakle da je ženskog, a ne muškog roda. Očito da bi manje bilo sumnjivo zašto traži slike golih maloljetnih dječaka i mladića. A dečki su se očito skidali i slikali kao od majke rođeni, kako bi došli do novca.

Nakon što je za sada nepoznata osoba vjeroučitelja prijavila Državnom odvjetništvu u Grazu, klupko se je počelo odmotavati. Pod sumnjom da je počinio kazneno djelo “iskorištavanja djece ili maloljetnika radi pornografije” Odvjetništvo je naredilo pretres vjeroučiteljevog stana. Pritom mu je zaplijenila sve u stanu nađene nosače podataka, uključujući laptop i mobitel.

Kako Državno tužiteljstvo još nisu pregledali oduzeti materijal, u ovome trenutku točno se ne zna koliko je žrtava među učenicima i koliko je dugo sve to trajalo, ističu mediji. Napominju kako je vjeroučitelj odmah suspendiran, te da za njega vrijedi zakonsko pravilo da je nedužan tako dugo dok mu se ne dokaže suprotno odnosno krivnja.

Mediji pišu, pozivajući se na službene izvore kako je vjeroučitelj koji se je na lažnom profilu izdavao za djevojku, tražio i dobivao slike od golih učenika preko “Messenger Snapchat” usluge. U tom obliku primatelj sliku može vidjeti ili skinuti je za samo nekoliko sekundi. Nakon toga zauvijek nestaje. Ali očito je da ništa nije zauvijek, za što brinu internetski i svi ostali sigurnjaci. A to je izuzetno važno i dobro, tvrde mediji. Uz opasku, kako bi isto tako bilo dobro i važno da roditelji više kontroliraju s kime online komuniciraju njihova djeca i o čemu si pišu? I odakle im napokon novac, koji im oni nisu dali za uobičajeni džeparac, ako ga kod njih nađu?

Kronen Zeitung u nastavku piše i o tome što je to Cyber-Grooming? Stručnjak za sigurnost na Internetu Matthias Jax istakao je kako statistike pokazuju da povjerenje djece i mladih većinom zloupotrebljavaju odrasli muškarci, kako bi došli do raznih pornografskih sadržaja. I pritom se, kada steknu povjerenje žrtve služe “raznim trikovima”. I to često psihološkim pritiskom na mlade i slabije, napomenuo je stručnjak.

“Postoje i slučajevi da se počinitelji pritom predstavljaju kao agenti za modele ili profi-igrači”, pojasnio je Jax. Pozvao je roditelje da nađu vremena i provjere s kime se dopisuju njihova djeca, jer često su to njima nepoznati ljudi.

“Ono što je dobro je da su djeca razvila djelomično i vlastite dobre strategije”, dodao je Jax. Ispričao je primjer jedne djevojčice koja mu je rekla da kada dobije poruku neke nepoznate osobe, bez obzira što joj ona piše ili nudi, ona odmah napiše “kako je njen otac policajac”.

