HPK poljoprivrednicima: Prijavite i ‘problematičnu’ zemlju u ARKOD

Hrvatska poljoprivredna komora pozvala je sve poljoprivrednike, članove HPK i one koji to nisu, a koji imaju problem zbog ugovora o zakupu, da u što kraćem roku dostave i predaju dokaze o vlasništvu ili posjedu ili izjave o posjedovanju privatnog poljoprivrednog zemljišta Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

(APPRRR).

– Svjesni smo problema koji je uzrokovao novi Pravilnik o ARKOD-u i nesigurnosti koja vlada među poljoprivrednicima. Međutim, ovim izjavama dobili smo određen “predah” koji služi da se premosti razdoblje do donošenja novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Taj će zakon, kako je najavljeno, omogućiti da se i privatno zemljište može staviti u zakup, ako se ono ne koristi ili ako to zemljište nema poznatog vlasnika – izjavio je predsjednik HPK Željko Mihelić.

Iz HPK napominju kako će Ministarstvo poljoprivrede u sljedeće dvije godine donijeti zakon kojim će se omogućavati pravna sigurnost poljoprivrednicima, odnosno da i privatno poljoprivredno zemljište mogu koristiti na dulji rok. Tako će se osigurati daljnji razvoj poljoprivrednih gospodarstava, koja su sad u svojevrsnom vakuumu jer je trenutačno nemoguće planirati poljoprivrednu proizvodnju.

Podsjećamo, Ministarstvo poljoprivrede novim je Pravilnikom donijelo rješenje za zemljišta koja nisu pravodobno dokumentirana u sustav ARKOD (evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta u digitalnom obliku). Takva zemljišta ostat će, dakle, evidentirana, ali bez prava na potpore EU, čime se osigurava kontinuitet proizvodnje i prihoda za poljoprivrednike. OPG-ovi koji obrađuju zemljište bez papira moći će prodavati svoje poljoprivredne proizvode i ostvarivati prihod te podnijeti Jedinstveni zahtjev i dobiti kvotu za plavi dizel. Krajem prošle godine više od 200 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta koje poljoprivrednici obrađuju bez valjane dokumentacije bilo je na listi za brisanje iz ARKOD-a. Danas je taj broj drastično smanjen, ali je dio zemljišta ostao neupisan.