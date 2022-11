Uz inflaciju još i to: Austrijanci ljuti zbog trika kojim se služe proizvođači i trgovci

Šokirajuće što se sve događa u austrijskim trgovinama živežnim namirnicama i supermarketima, tvrdi organizacija Foodwatch Austrija u svom upravo objavljenom izvješću. Isti izvor navodi kako je pregledima i provjerama u trgovinama utvrđeno da se “upakirani sadržaji smanjuju, a cijene ostaju iste! Trik kojim se proizvođači i neki trgovci koji imaju vlastite proizvode služe kako bi neprimjetno poskupili živežne namirnice.

“Kod naših provjera ustanovili smo da je kod ama baš svih živežnih namirnica proteklih mjeseci smanjena količina. Unatoč toga cijene su znatno povećane”, rekla je voditeljica Foodwatcha Heidi Porstner. Napomenula je kako je provjera količine i pripadajuće cijene proizvoda napravljena nakon brojnih žalbi ogorčenih kupaca. Naime, kupci su u posljednje vrijeme primjetili da za smanjenu količinu proizvoda odjednom plaćaju istu ili još višu cijenu nego prije.

Porstner je istaknula kako su pri provjeri u obzir bila uzeta dva aspekta. Prvi, da unatoč smanjivanju količine proizvoda, nije adekvatno smanjena i njegova cijena. I drugi, ne samo da nije smanjena cijena nego je još “dodatno povećana”. Posebno negativan osvrt dan je za tri proizvoda: kakao, sir i čips.

“Kod kakaoa marke Ovomaltine, u odnosu na prijašnju količinu, nedostaje čak 100 grama. Sadržaj je smanjen za 10 posto, što znači pet šalica manje kakaoa. Ali, unatoč toga se, od početka godine za to plaća čak 20 posto više”, stoji u izvješću. Napominje se kako je slična situacija i kod sira “Mondseer”, austrijskog proizvođača Woerle. Cijena sira je viša za 7 posto, a istovremeno ga dobiješ 30 grama manje. Kod čipsa marke Doritos Sweet Chili Pepper Nachos nedostaje po novom 12 posto prijašnjeg sadržaja, a unatoč tome cijena je povišena za gotovo 14 posto.

Što napraviti u takovim slučajevima, pitaju se ogorčeni Austrijanci?

“Dobro otvoriti oči i pažljivo gledati i čitati što piše na proizvodima”, savjetuje Foodwatch Austrija. Uz opasku, kako to baš i nije tako lako, jer bi kupac za usporedbu morao pamtiti staru odnosno prethodnu količinu proizvoda i cijenu po kojoj ga je tada kupio. No, bez obzira što nije baš lako sve te podatke stalno pamtiti, kupci se unatoč toga pozivaju da pripaze da ne upadnu u stupicu proizvođača koji uz pomoć prikrivenih trikova svakodnevno pune svoju, a prazne kupčevu kućnu blagajnu odnosno džepove. Da li je to slučaj i u Hrvatskoj, provjerite sami!