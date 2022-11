Austrija: Roditelji u šoku! U Salzburgu djeci zabunom ubrizgali krivo cjepivo

Kao grom iz vedrog neba pogodila je danas roditelje djece drugog razreda u jednoj od Osnovnih škola u Halleinu u austrijskoj pokrajini Salzburg hitna obavijest nadležnih pokrajinskih organa vlasti da su njihovi mališani zabunom cijepljeni krivim cjepivom, javila je večeras austrijska javna televizija ORF, dnevni list Kronen Zeitung na svom portalu i drugi domaći mediji.

Roditelji su u šoku i na raspolaganje im je stavljena psihološka pomoć, uz odmah uspostavljenu Info - Hotline gdje mogu dobiti od medicinskih stručnjaka za cjepivo, dodatne informacije i odgovore na njihova pitanja. A pitanja, točnije rečeno pitanje je samo jedno jedincato i glasi: Kako je uopće došlo do zamjene cjepiva zbog koje su njihova djeca umjesto kombiniranog cjepiva Repevaxa protiv polia-difterije-tetanusa i hripavca dobiju cjepivo Gardasil 9 protiv humanog papiloma virusa (HPV)?

Pogrešno HIV cjepivo primilo je čak 33 učenika drugog razreda osnovne škole. Dakle 7-godišnjaci. Cjepivo se inače preporučuje djevojčicama i djevojkama, dječacima i mladićima u 8. razredu osnovne škole i mladima do 25. godine, radi smanjenja rizika od infekcije HPV-om i razvoja karcinoma.Kronen Zeitung piše da se cjepivo protiv HPV-a u Austriji preporučuje od 9. godine života. I da je cjepivo svakako “prerano” ubrizgano u tijela salzburških mališana.

“Prema mišljenju stručnjaka nema naznaka da u ovakvom slučaju postoji povećani zdravstveni rizik. U svakom slučaju osobe nadležne za odgoj djece u kontaktu su s liječnicom”, rekla je direktorica Sanitetske službe pokrajine Salzburg Petra Gruber-Juhasz. Dodala je kako su roditelji dobili savjet kako se HPV cjepivo može “dalje kompletirati”.

Naravno, da to nije nikakva utjeha roditeljima koji su zabrinuti što će se sada događati s njihovom djecom i hoće li imati kakve zdravstvene posljedice s obzirom na to da nisu dovoljno stara da bi mogla primiti HPV cjepivo. “To je žalostan pojedinačan slučaj”, tvrdi Gruber-Juhasz. Napominje kako je u normalnom slučaju na temelju standardiziranog postupka zamjena “gotovo nevjerojatna”.

Zašto je onda do nje ipak došlo?, pitaju ne samo očajni roditelji nego i austrijski mediji.

Odgovor glasi: Da je do zamjene ipak došlo, ima veze s time, da je danas na navedenoj školi bilo planirano paralelno cijepiti stariju školsku djecu cjepivom protiv HPV-a. Očito neće biti teško pogoditi tko je kriv za ovaj zdravstveni presedan, koji će još sigurno, između ostalog, imati i pravne posljedice, zaključuju neki od medija.

Ali što sve to pomaže prestrašenim roditeljima i malenim osnovnoškolcima koji su se odjednom, ni krivi, ni dužni, našli ne samo u središtu pozornosti nego i promatranja?

