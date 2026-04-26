Hrvatski stručnjak o napadu na Trumpa: 'Čudna je reakcija Tajne službe. Zašto su izvukli prvo Vancea?'

Sigurnosni stručnjak Željko Cvrtila izjavio je za 24sata kako je niz detalja u pokušaju atentata na američkog predsjednika Donalda Trumpa neobičan i otvara brojna pitanja o sigurnosnom propustu. Prema njegovim riječima, posebno je čudna reakcija agenata Tajne službe koji su, kako tvrdi, brže reagirali u slučaju potpredsjednika J.D. Vancea nego kod samog Trumpa.

"Neobičajeno je sve skupa. Agenti su što se tiče J.D. Vancea reagirali promptno i brzo, a s Trumpom su kasnili. To može biti poruka da je bitniji Vance kao potencijalni nasljednik. Trumpovi agenti stajali su iza njega, ali nisu krenuli reagirati dok drugi agenti nisu ušli u salu. Za to vrijeme je Vance već bio vani", rekao je Cvrtila za 24sata.

Snimke iz dvorane pokazuju kako agenti hitno izvode Vancea iz prostora nakon što su odjeknuli pucnji, dok je predsjednik Trump ostao za stolom nekoliko trenutaka duže. Vance je, prema dostupnim snimkama, izgledao šokirano dok su ga agenti doslovno podigli sa sjedala i odveli na sigurno.

Cvrtila ističe i drugi neuobičajen detalj, činjenicu da atentator Cole Allen nije odmah likvidiran. "To se inače ne čeka. Prošao je kroz zaštitu, ali su ga zaustavili bez pucnjave i priveli. U takvim situacijama počinitelja se obično odmah neutralizira. Mogao je imati osobni motiv, možda politički, podržavao je Kamalu Harris. No riječ je o obrazovanom čovjeku, s poslom i bez tipičnog profila osobe kojom se lako manipulira", kaže Cvrtila.

Dodaje i da je ključno pitanje kako je napadač uopće uspio unijeti oružje na tako osiguranu manifestaciju. "Kako je ušao s oružjem? Je li imao pomoć, je li ga ranije unio i sakrio? Možda je oružje uneseno putem dostave hrane ili cvijeća, možda je bilo sakriveno mjesecima. Koliko mi je poznato, bio je prijavljen kao gost ili osoblje. Sve to upućuje na to da je napad bio planiran", navodi.

Unatoč snažnom osiguranju, uključujući desetak agenata ispred dvorane, Cvrtila smatra da cijela situacija djeluje nelogično. "Ovo sve skupa izgleda suludo. Može izgledati kao namješteni pokušaj ubojstva radi dizanja rejtinga Trumpu. To će se vidjeti. Ako dobije kaznu od 30 godina zatvora onda je upitno, a ako ga oslobode, onda je definitivno namješteno", zaključio je Cvrtila.