Nakon duge vladavine moldavski 'vladar iz sjene' ipak iza rešetaka

Vladimir Plahotniuk se dugo smatrao najmoćnijim čovjekom Moldavije i njegovim željama nije bilo granica. Nije obnašao nikakvu državnu funkciju, ali su pred njim strepili političari i državni službenici. Jedan od njegovih nadimaka bio je „lutkar“ jer je lojalne sljedbenike vodio iz sjene. Zbog svoje moći i bogatstva zvali su ga i „vlasnikom Republike Moldavije“: Vladimir Plahotniuk (60), bivši moldavski političar i oligarh, nekoć simbol korupcije u zemlji, piše DW .

Sada se dogodilo nešto što je donedavno malo tko smatrao mogućim: Plahotniuk je ovog tjedna u moldavskoj prijestolnici Kišinjevu osuđen na 19 godina zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije, prijevare i pranja novca. Presuda je nepravomoćna, a Plahotniukov odvjetnik Lucian Rogac najavio je žalbu.

Milijarda dolara je - nestala

Pred sudom se razmatrala takozvana „krađa milijardi“ – nestanak više od milijardu američkih dolara iz tri moldavske banke u razdoblju od 2012. do 2014., preko složenih lanaca kredita. Prema presudi, Plahotniuk je bio organizator i glavni nalogodavac te pljačke. Riječ je o najvećem takvom slučaju u Republici Moldaviji i jednom od najtežih financijskih zločina u modernoj europskoj povijesti.

Iako je presuda nepravomoćna, za Republiku Moldaviju ona ima veliki značaj. Riječ je o „neobičnoj situaciji“ za zemlju, rekao je predsjednik nevladine organizacije Centar za pravne resurse Republike Moldavije (CRJM) Ilie Chirtoacă u javnom radiotelevizijskom programu Moldova1, „da se osoba koja je nekoć smatrana izuzetno utjecajnom sad kazneno poziva na odgovornost".

Presuda ima i šire europsko značenje. Republika Moldavija jedan je od najizglednijih kandidata u sljedećem krugu proširenja Europske unije. Iako se u ovom postupku nije sudilo duboko kriminalnom političkom sustavu koji je Plahotniuk stvorio, sam proces i presuda imaju snažnu simboličku vrijednost za zemlju koja se već kao kandidat za EU želi razračunati sa svojom prošlošću.

Od prijevare do ubojstva

Osim toga, ta krađa stoljeća odnosi se i na konkretan slučaj prijevare u koji su bile uključene međunarodne mreže poduzeća i banke u više europskih zemalja, ponajprije u Latviji – prijevaru koja je dovela u pitanje i učinkovitost zakona i institucija u državama članicama EU.

Plahotniuk, koji je odrastao u malom, zabačenom selu na granici s Rumunjskom, po struci je bio inženjer prehrambene tehnologije, a u „divljim devedesetima“, u razdoblju postkomunističkih previranja, brzo se obogatio poslovima u bankarskom i naftnom sektoru. Nakon 2010. munjevito je napredovao u tada vladajućoj Demokratskoj stranci Moldavije (PDM) i ubrzo postao najmoćniji čovjek u zemlji.

U sustavu koji je Plahotniuk uspostavio, sve vrste organiziranog kriminala bile su svakodnevica: porezne prijevare, krijumčarenje, pranje novca, iznude i grabežljiva preuzimanja poduzeća putem naručenih sudskih odluka. Tome su se može dodati i sustavno donošenje zakona krojeni po mjeri, izborne prijevare i samovolja državnih tijela.

Zabilježeni su i otmice, trovanja oporbenih političara - među njima i današnje predsjednice države Maije Sandu, mučenja u zatvorima te nerazjašnjene smrti političara i visokih dužnosnika. EU i SAD su pri svemu tome često zatvarali oči, jer je Plahotniuk stvarao privid da Republiku Moldaviju okreće protiv Rusije i u smjeru Zapada.

Rupa od 12% BDP-a Moldavije

Krajem 2014. razotkriven je najveći kriminalni pothvat u Plahotniukovu sustavu: krađa milijardi. Nestali iznos tada je činio oko dvanaest posto moldavskog bruto domaćeg proizvoda. Tri pogođene privatne banke morale su biti spašene državnom pomoći, jer bi se u protivnom moldavski bankarski sustav vjerojatno urušio.

U lipnju 2016. bivši premijer Vlad Filat, Plahotniukov konkurent, osuđen je zbog sudjelovanja u toj bankarskoj pljački. Moldavsko-izraelski poduzetnik Ilan Šor, koji je navodno osmislio tehničke pojedinosti krađe, također je osuđen 2017., ali se tijekom postupka i nakon presude uglavnom slobodno kretao – smatralo ga se Plahotniukovim saveznikom.

U lipnju 2019. došlo je do iznenadne promjene vlasti u Republici Moldaviji: dugogodišnja aktivistica protiv korupcije i današnja predsjednica države Maia Sandu postala je predsjednica vlade. S njom su prvi put u postkomunističkoj povijesti zemlje započele ozbiljne reforme utemeljene na vladavini prava. Već istog mjeseca Plahotniuk i Šor zajedno su pobjegli iz zemlje. Šor je najprije otišao u Izrael, a danas živi u Moskvi. Od bijega pokušava utjecati na stranke i izbore u Republici Moldaviji.

21 lažan identitet

U Plahotniukovu slučaju dugo nije bilo jasno gdje se nalazi. U srpnju 2025. uhićen je u zračnoj luci u Ateni. Živio je u luksuznoj vili u blizini grčke prijestolnice. Prilikom uhićenja istražitelji su pronašli osobne isprave s njegovim fotografijama, ali sa 21 različita identiteta iz sedam država. U rujnu 2025. Plahotniuk je izručen domovini. Od tada se protiv njega vodi više postupaka.

Mnogi promatrači trenutačni su proces vidjeli kao „test za moldavsko pravosuđe“, kako je to formulirao ugledni pravnik i odvjetnik Alexandru Bot. No, ovaj postupak tek je početak. Primjerice, pred sudom se uopće nije raspravljalo o sudbini ukradenih milijardi – oko 90 posto novca do danas je nestalo.

Istrage protiv Plahotniuka zbog „nezakonitog prisvajanja vlasti“, koje traju od 2019., još uvijek čekaju podizanje optužnice. Unatoč tome, Sergiu Tofilat, suosnivač moldavske nevladine organizacije WatchDog, ostaje optimist. U videu objavljenom na Facebooku rekao je: „Prije ili kasnije pravda će pobijediti.“