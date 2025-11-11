Vječna borba ljevice i desnice za moćni BBC

Velika politička bitka u britanskom društvu prelama se preko leđa kulturnih institucija, a neki smatraju da su se one štoviše uključile u političku borbu. Posljednji je takav slučaj s BBC-om (British Broadcasting Corporation), javnim radiotelevizijskim servisom koji već dugo slovi kao jedan od najutjecajnijih medija na svijetu. No, u nedjelju je dvoje ključnih ljudi servisa dalo ostavke, primarno zbog načina na koji je u jednom videu montiran govor američkog predsjednika Donalda Trumpa od 6. siječnja 2021. godine. Ostavke su podnijeli glavni ravnatelj BBC-a Tim Davie te šefica informativnog programa Deborah Turness nakon što je televizija posljednjih dana bila pod velikim udarom kritika.