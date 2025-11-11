Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 218
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
NAVODNA PRISTRANOST

Vječna borba ljevice i desnice za moćni BBC

Autor
Dino Brumec
11.11.2025.
u 22:19

Dvoje čelnika kuće dalo je ostavke nakon što je dokumentarac iskrivio Trumpove riječi. No, u pozadini skandala vrije pitanje: “Za koga je ovaj medijski brend?”

Velika politička bitka u britanskom društvu prelama se preko leđa kulturnih institucija, a neki smatraju da su se one štoviše uključile u političku borbu. Posljednji je takav slučaj s BBC-om (British Broadcasting Corporation), javnim radiotelevizijskim servisom koji već dugo slovi kao jedan od najutjecajnijih medija na svijetu. No, u nedjelju je dvoje ključnih ljudi servisa dalo ostavke, primarno zbog načina na koji je u jednom videu montiran govor američkog predsjednika Donalda Trumpa od 6. siječnja 2021. godine. Ostavke su podnijeli glavni ravnatelj BBC-a Tim Davie te šefica informativnog programa Deborah Turness nakon što je televizija posljednjih dana bila pod velikim udarom kritika.

Ključne riječi
Velika Britanija Tim Davie Kier Starmer Donald Trump BBC

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja