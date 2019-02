Visi nad Koranom i na žici pleše makarenu

Jedinstvena fotografija koju zasigurno snime svi koji posjete Rastoke, naselje pokraj Slunja, a na kojoj se vide prekrasni slapovi i spajanje rječice Slunjčice i Korane odnedavno ima još jedan motiv. Dođete li na stoljećima star drveni most iznad Korane u samom središtu Rastoka ili na glavnoj cesti namjestite fotoaparat prema zapjenjenoj vodi, na selfiju možete “uhvatiti” sve čari prirode, ali pokraj vaše glave i prirode na toj fotografiji mogao bi se naći i – hodač na žici. Točnije Slunjanin Darko Matešić koji vam s 20-ak metara visine, stojeći na žici iznad Korane i smiješeći se – maše.

Po struci geolog

Mnogi gosti iz Koreje već su ponijeli taj motiv svojim kućama, to sjećanje na prirodnu ljepotu s kadrom mladog 28-godišnjeg Darka koji vježba ono što voli – slackline.

– Već nekoliko mjeseci muvam se tu negdje oko Rastoka i vježbam. Inače, slacklineom se bavim već godinama; isprva sam razvlačio užad dugu svega nekoliko metara na visinu od pola metra po parkovima, a danas “visim” iznad Korane, na sajli dugoj 135 metara, razapetoj nad kanjonom rijeke, 16-ak metara iznad nje – kaže Darko Matešić, inače diplomirani geolog koji za nekoliko mjeseci ide u novu avanturu – na poljsku polarnu stanicu na Arktik gdje će biti u ekipi stručnjaka koji će provoditi monitoring.

Budući da je u Poljskoj već bio kao student u Erasmus programu, suradnju s poljskom polarnom stanicom ostvario je preko Geofizičkog instituta. Veseli se poslu, ali, dodaje, vidi i neslućene mogućnosti za bavljenje slacklineom na polarnoj stanici.

Darko je vještinu hodanja na sajli naučio sam, bez trenera ili stručne poduke, vježba je već osam godina.

– Moja je prva ljubav zapravo skejtanje. To sam kao klinac stalno radio i tako je sve počelo. Koordinacija koju sam tada stekao odlična je podloga za sve, pa i slackline koji nije tako strašno ekstreman kako izgleda, rafting je puno opasniji sport. Kada jednom uhvatite ravnotežu i tehniku, kada naučite penjati se te tehniku postavljanja užadi, po žici možete hodati i s povezom na očima, mašući, plešući makarenu – nabraja sve što izvodi za posjetitelje Rastoka.

Turistima šalje srca

U Hrvatskoj je tek nekoliko onih koji se time bave; u Zagrebu, Puli i Zadru postoje klubovi, pojedinci postoje u Sisku, on je u Slunju i to je to.

– No, Europa je najjača u highlineu; to vam je hodanje na dugim linijama, koje su duge i do 200 metara, a visina im je taman tolika da, kada padneš, ne udariš u tlo. Ovo nad Koranom visoko je oko 17 metara, a najviše i najduže što sam prešao bila je linija u sklopu Drill & chill Climbing and Highlining festivala u Vrbasu gdje sam za oko 25 minuta prešao liniju nad kanjonom rijeke Vrbas dugu čak 420 metara, a kanjon je visok 170 metara – kaže nam Darko.

Ono što on radi nad Rastokama, u Turističkoj zajednici pozdravljaju. – Darko hodanjem po žici zapravo pokazuje svoj način života, a gostima je svakako atrakcija, posebno zato što, dok hoda nad kanjonom, svira usnu harmoniku, pleše makarenu, maše im, šalje srca. To je svakako dodatna atrakcija i zanimljivost koju gosti vole pogledati – kazala je Antonija Radočaj, voditeljica marketinga u TZ-u Slunj.