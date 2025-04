Više od deset godina zajedno su vodili grad, a sada dojučerašnji koalicijski partneri ulaze u pravi izborni rat

I dok se za mnoge jedinice lokalne samouprave već zna tko će biti izborni pobjednik ili pak one općine i gradovi gdje će se voditi velika borba, sve upućuje na to kako će se u Vukovaru voditi pravi izborni rat. Pokazuju to i aktivnosti koje se poduzimaju dva mjeseca prije izbora pa tako već svjedočimo prozivanjima u medijima, prokazivanjima tko je dobio državni stan, a nije imao pravo na to, objavama na društvenim mrežama, podizanjem anonimnih kaznenih prijava... Ono što je najgore po glavne aktere izborne borbe jest činjenica da tu nije kraj i da se do 18. svibnja, a onda i do drugog kruga izbora može očekivati još puno toga.

Vile i privilegirane obitelji

Kada je riječ o izborima u Vukovaru glavni su akteri dojučerašnji koalicijski partneri, Domovinski pokret i Hrvatski suverenisti, koji su više od deset godina zajedno vodili grad. Nakon što su Suverenisti izašli iz koalicije i najavili da će imati svog kandidata za gradonačelnika, krenulo je s međusobnim prozivkama i podsjećanjima na ono što je napravljeno ili nije tijekom proteklih godina. Nastavilo se s donošenjem odluke Grada Vukovara o uvođenju naplate parkinga u gradskoj stambenoj četvrti Borovo naselje, a onda i oko poslovanja gradske tvrtke Komunalac.

Međutim, niti tu se nije stalo pa su počele i medijske objave o državnim stanovima koje su dobili Filip Sušac, aktualni zamjenik gradonačelnika i kandidat Suverenista za zamjenika gradonačelnika Vukovara, i predsjednik vukovarskog HDZ-a i saborski zastupnik Nikola Mažar. Inače, HDZ je na ovim lokalnim izborima u koaliciji s DP-om. Kada komentiraju te objave svi kažu da znaju tko stoji iza njih. Svjedočimo i objavama na društvenim mrežama gdje se ni na jednom mjestu ne spominje ime predsjednika DP-a Ivana Penave, ali se on indirektno ponovno proziva za oranice na području grada gdje prolazi Vukovarska obilaznica i nova trasa plinovoda, vile na otocima, novac u gotovini, nekretnine gdje su smješteni strani radnici... Spominje se kako su u nekretnini u vlasništvu člana obitelji jednog od čelnika DP-a smješteni strani radnici, pri čemu se ističe kako se ta stranka protivi tome. Svako se malo spominju i "privilegirane obitelji" iza kojih stoji Penava.

Dodatno zaoštravanje

Prije nekoliko dana podnesena je i anonimna kaznena prijava protiv predsjednika županijske podružnice stranke DOMiNO-a Franje Šoljića koji je i kandidat za zamjenika župana. Njega se proziva za vrijeme kad je bio predsjednik Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Vukovara. Ta je prijava, za slučaj da je nisu svi vidjeli i upoznali se s njom, ubačena i u niz poštanskih sandučića raznih udruga, ali i građana. Proziva se i Nikola Kajkić, neovisni kandidat za vukovarsko-srijemskog župana. Sve sudionike izbora treba zabrinuti činjenica da je sve to što se dosad dogodilo tek početak. Već se najavljuju konferencije za novinare s puno ozbiljnijim temama poslije kojih bi, kako se kaže, posla mogao imati DORH pa i USKOK. Problem je za sve što su deset godina surađivali i što jedni o drugima znaju sve.