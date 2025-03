Ivan Bosančić: 'Izbore dobivamo već u prvom krugu, i u županiji i u Vinkovcima'

Ivan Bosančić prilično je uspješno vodio Grad Vinkovce u dva mandata, što su mu i birači prije četiri godine potvrdili već u prvom izbornom krugu. U svibnju se, međutim, s pozicije predsjednika županijske organizacije HDZ-a planira kandidirati za vukovarsko-srijemskog župana, a za Večernji list govori što ga je ponukalo na taj potez.

Nakon dva mandata ostavljate Vinkovce i idete na županijsku razinu. Zašto?

- Rezultati koje sam s timom izvrsnih ljudi ostvario u Vinkovcima jamstvo su s kojim idem pred birače cijele županije. To je, morate priznati, logičan nastavak političkog djelovanja kada ste, što ja jesam – veliki lokalpatriot i želite ostati u svom gradu i svojoj županiji i učiniti je boljom za život. Možda vama to zvuči kao floskula, ali jamčim vam da je upravo to ono što me pogoni. Brojke ne lažu: 1500 novozaposlenih u Vinkovcima – rast koji želimo i u cijeloj županiji. Ukupno 270 milijuna eura osiguranih EU projektima – iskustvo je koje jamči razvoj cijele županije. Proračun grada Vinkovaca narastao je 8 puta, s 13,2 milijuna eura 2017. na 103,8 milijuna eura 2025. Vinkovačko gospodarstvo naraslo je za 73% u osam godina – od 522 milijuna eura u 2017. na 904 milijuna eura u 2025. Broj poduzetnika narastao za 34 posto u odnosu na 2017. godinu. Želim takve rezultate preliti na cijelo područje naše županije.

Vaša je županija jedna od najpogođenijih iseljavanjem. Kako mislite zaustaviti taj trend?

- Projekt Slavonska obitelj je temelj mog budućeg programa. Kao što je projekt Vinkovačka obitelj pokazao rezultate na području grada, tako očekujemo rezultate i u cijeloj županiji. Demografska revitalizacija slavonskog sela ključan je prioritet za osiguranje održivog razvoja i budućnosti ovog područja. Pripremili smo vrlo konkretne mjere usmjerene na poticanje ostanka i povratka stanovništva, posebice mladih obitelji, poboljšanjem stambenih uvjeta, povećanjem financijskih potpora te unapređenjem obrazovne i komunalne infrastrukture. Mjere za stambeno zbrinjavanje i priuštivo stanovanje za mlade obitelji u Vinkovcima su pokazale odlične rezultate o kojima govori cijela Hrvatska.

Čitavo vrijeme na vlasti je ovdje HDZ. Zašto te mjere nisu ranije provedene?

- Provedene su u Vinkovcima.

Prethodnu HDZ-ovu garnituru, od Dekanića i Banožića naniže, ovdje su pratile bezbrojne afere. Kako se mislite nositi s tim teretom u kampanji?

- Svatko ima svoje ime i prezime. Svatko odgovara za sebe. Ja izlazim pred birače sa svojim obrazom i svojim rezultatima. Tražim povjerenje na osnovi vrlo konkretnih i vidljivih projekata, konkretno njih 200 vrijednih ukupno 330 milijuna eura. Lokalni izbori su izbori na kojima birate ljude i ocjenjujete jesu li oni sposobni i voljni nešto napraviti ili nisu.

Na izbore u županiji idete u koaliciji s DP-om, a neslužbeno se može čuti da vas je na to prisilio stranački vrh. Dakle, je li riječ o odluci terena ili Zagreba?

- Postoji koalicija na državnoj razini koja funkcionira i zajednička je odluka suradnja na terenu. Nema tu mjesta nekim teorijama zavjere – podržali smo kandidaturu za gradonačelnika Vukovara i dobili podršku mojoj kandidaturi za župana od stranke s kojom smo u koaliciji na državnoj razini.

U Vukovaru slijedi smjena generacija. Ivan Penava priprema se za odlazak na potpredsjedničku poziciju u Vladi, a palicu u gradu trebao bi preuzeti mladi Domagoj Bilić. S obzirom na to da se radi o ipak znatno slabije poznatom kandidatu, jeste li sigurni u uspjeh u ovom gradu?

- Očekujem da će Domagoj Bilić napraviti odličan rezultat na izborima za gradonačelnika Vukovara. Prije svega, ovo je prvi put nakon dva izborna ciklusa da HDZ i Domovinski pokret idu zajedno na izbore, a s obzirom na to da je riječ o jedine dvije ozbiljne stranačke organizacije u Vukovaru, siguran sam da će suradnja imati sinergijski učinak i da će Bilić pobijediti. Sve u svemu, imam dobar osjećaj i vjerujem da će se on rezultatom, u najmanju ruku, približiti brojkama koje je Penava ostvario na izborima prije četiri godine.

U Vukovaru bilježimo još jednu zanimljivu situaciju. Naime, u naslovu zajedničke liste za Gradsko vijeće imat ćete i Domovinski pokret i Nezavisnu listu Ivana Penave. Kako gledate na tu situaciju?

- To je stvar strategije samog DP-a i našeg kandidata Bilića. Naši partneri imaju pravo na vlastitu strategiju i procjene i mi to poštujemo.

Dio HDZ-ovaca uvjeren je da bi na razini županije stranka izbore mogla dobiti i sama. Ako je tako, čemu koalicija s DP-om?

- Koalicija s DP-om nije novost i ovo je nastavak te suradnje koji je bio očekivan. Prema anketama koje imamo, izbore završavamo u prvom krugu i u županiji i u gradu Vinkovcima.

Kako će izgledati zajednička lista za županijsku skupštinu? Neslužbeno se govori o sistemu 3:2, odnosno da na svaka tri kandidata HDZ-a dolaze dva DP-a. Je li to točno?

- Liste su u izradi i zapravo nemam nikakvih problema s njima. Na njima će biti ljudi koji trebaju provesti zahtjevan i ambiciozan program koji je široki tim stručnjaka napravio za našu županiju – najistočnija hrvatska županija zadnja može biti samo na karti. Vodim se tom logikom. Lokalni izbori su izbori na kojima biramo ljude imenom i prezimenom i rezultatima. To je dobitna matematika za svaku listu.

Suradnje s DP-om nema u Iloku ni u Otoku, gdje po zadnjim izbornim rezultatima HDZ više ne stoji tako dobro kao nekada. Ispada da koalicija izostaje baš tamo gdje bi HDZ-u bila najpotrebnija. Kako to?

- Lokalni izbori se rade na terenu, a vjerujte, cijeli teren sam obišao i svakodnevno razgovaram s ljudima. Imam povjerenja u ljude koji najbolje znaju koja su rješenja i koje suradnje najbolje u pojedinom mjestu. Imamo puno mladih kandidata koji će na ovim izborima pokazati svoju snagu. Pričekajmo malo i rezultati bi vas mogli iznenaditi.

Na nedavnim izvanrednim izborima u Otoku vaš kandidat Ivan Žagar izgubio je od DP-ova Slavka Grgića. Žagaru je tada potporu dao i donedavni gradonačelnik Josip Šarić, koji je odstupio nakon uhićenja u sklopu antikorupcijske istrage. Očekujete li da će Šarić i u svibnju "dati ruke" vašem kandidatu?

- Josip Šarić u ovom trenutku nije član HDZ-a, njegov je status u stranci zamrznut pa stoga i ne očekujemo da će se na bilo koji način angažirati na izborima u svibnju. S druge strane, Ivan Žagar je odličan kandidat, mlad i pozitivan čovjek i uvjeren sam da će ovoga puta pobijediti i voditi Grad Otok onako kako Otok zaslužuje.

Na razini županije do sada ste surađivali s Hrvatskim suverenistima, sada idete jedni protiv drugih. Može li se koalicija u Županijskoj skupštini ponoviti nakon ovih izbora?

- Kroz ovih osam godina mandata u Vinkovcima i od kada vodim Županijski odbor HDZ-a uvijek sam inzistirao na okupljanju i suradnji. Svi koji žele dobro ovoj županiji pozvani su na suradnju. Imam iznimno dobru suradnju na terenu sa svim predstavnicima jedinica lokalne samouprave i surađivali smo projektno neovisno o nečijoj stranačkoj pripadnosti. Tako moramo razmišljati i samo tako možemo imati rezultate. Vjerujem kako će nakon izbora mnogi htjeti biti dio tima koji nudi konkretna rješenja i konkretne rezultate koji će uslijediti. Ljudi vam prepoznaju rad i rezultate. Nema mjesta praznim pričama.

Što je s DOMiNO-m? Biste li i s njima mogli nakon izbora, s obzirom na to da se stranka Marija Radića s DP-om gleda "preko nišana", dok u Vukovaru podržavaju suverenista Pavličeka?

- Ja mogu sa svima koji žele raditi i koji su sposobni i voljni provesti sveobuhvatan plan za županiju koji je tim stručnjaka iz niz područja od poljoprivrede, turizma, gospodarstva, zdravstva i svih drugih ključnih segmenata našeg programa napravio.

