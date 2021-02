Virus H5N8 prešao na čovjeka, bit će opasno ako se udomaći

Rusija je Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji prijavila prvi slučaj zaraze virusom ptičje gripe H5N8 kod ljudi. Kako je objavila Ana Popova, šefica Rospotrebnadzora (SZO), ruskog regulatora za potrošače, to se dogodilo prije nekoliko dana, a objavljeno je tek sada nakon što se sa sigurnošću moglo ustvrditi da se doista radi o zarazi ptičjom gripom.

Zaraženo je sedam radnika farme pilića na jugu Rusije na kojoj je u prosincu izbila zaraza. Svi se zaraženi osjećaju dobro.

– Zaraza se nije dalje širila – rekla je Popova.

Počinje razvoj cjepiva

Izbijanje soja H5N8 posljednjih mjeseci prijavljivalo se ranije u Rusiji, Europi, Kini, na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi. Za ostale sojeve, H5N1, H7N9 i H9N2, zna se da mogu zaraziti ljude.

– Svi su radnici bili asimptomatski nositelji te nije zabilježen prijenos s čovjeka na čovjeka – izjava je SZO-a za Reuters.

Pamtimo usmrćivanje velikog broja peradi po farmama pri izbijanju virusa. Drži se da većinom virus šire divlje ptice selice, što je jedan od razloga zašto se perad na farmama drži unutra. U subotu je sibirski Institut Vektor objavio kako počinje s razvojem testova na taj virus te cjepiva protiv soja H5N8.

– Transmisija virusa influence sa životinja na čovjeka događa se relativno često, a ozbiljna prijetnja postaje ako se virus počne uspješno širiti i s čovjeka na čovjeka. To je dovelo do pandemije ptičje gripe u 2008. U međuvremenu je protiv tog soja gripe, H5N1, razvijeno nekoliko cjepiva. Novi podaci pokazuju da je nedavno primijećena transmisija jednog drugog soja ptičje gripe H5N8 na čovjeka, što bi moglo upućivati na mogući rizik za pandemiju. Međutim, srećom, čini se da se u ovom slučaju radilo samo o prijenosu s ptica na čovjeka, ali da se bolest nije proširila dalje medu ljudima. S obzirom na obilježja sojeva koronavirusa i virusa influence, očito je da je širenje virusa influence mnogo sporije nego što je slučaj sa SARS-CoV-2 tako da, ako se i dogodi nova pandemija gripe, imat ćemo vjerojatno više vremena da bi se modificirala postojeća cjepiva tako da budu korisna i protiv novih sojeva influence. Upravo zbog razlike u zaraznosti, mjere koje su trenutačno uvedene da se kontrolira širenje koronavirusa, gotovo je sasvim eliminiralo širenje virusa influence – komentirao je profesor Nenad Ban, molekularni biolog na uglednom ETH u Zürichu.

Što je ovaj konkretni soj ptičje gripe i koje bi mu bile karakteristike, upitali smo profesora Bojana Polića s Medicinskog fa

kulteta u Rijeci.

– H5N8 je podtip virusa influence A (RNK virus) koji je specifičan za ptice (“ptičja gripa”) i izaziva visoku stopu smrtnosti među pticama selicama i domaćoj peradi. Virus je otkriven 1983. godine i do sada nije inficirao ljude, no sada je izgleda zbog određenih mutacija uspio zaraziti sedmero ljudi u Rusiji koji su radili na farmi, gdje je detektirana infekcija peradi ovim virusom. Zaraženi su dobili blage simptome bolesti. Prema dostupnim informacijama, ovo je prvi slučaj infekcije ljudi ovim virusom, što znači da je virus uspio prijeći barijeru među vrstama vjerojatno zahvaljujući određenim mutacijama. No, zasad nije primijećeno horizontalno širenje virusa među ljudima, što znači da se virus srećom još nije adaptirao na novog domaćina, čovjeka, što bi mu omogućilo infektivni potencijal za širenje među ljudima. No, prijelaz ovoga virusa preko barijere vrste znači potencijalnu opasnost i stoga je potreban oprez i daljnje budno praćenje ove pojave. Mislim da će ovo najvjerojatnije ipak ostati izoliran slučaj – kaže dr. Polić.

Blaži simptomi

U slučaju inficiranih objavljeno je da su imali blaže respiratorne simptome (vjerojatno gornjih dišnih putova).

– No, kako ovaj virus ne cirkulira u humanoj populaciji, teško je govoriti o tome kakve bi sve posljedice ovaj virus mogao imati na ljudsko zdravlje u slučaju njegove adaptacije na čovjeka – kaže naš stručnjak.