FOTO Objavljene nove prognostičke karte: Europu čeka kaotično ljeto, bit će svega

Prijelaz u ljetnu sezonu 2026. određen je brzim ubrzanjem zagrijavanja u tropskom Tihom oceanu. Najnovija analiza otkriva značajan podzemni Kelvinov val koji se trenutno pojavljuje u istočnom Pacifiku, što signalizira početak događaja super El Nino. Ova intenzivirajuća topla faza sada će početi pokretati reorganizaciju globalne atmosferske cirkulacije. Promatrajući povijesne podatke o ljetima pod utjecajem super El Nina, jasno se ocrtava obrazac koji bi mogao obilježiti i ljeto 2026. godine. Prema analizi Severe Weather Europe, središnji i sjeverni dijelovi Europe imat će iznadprosječne temperature, dok će zapadni i jugoistočni dijelovi kontinenta biti hladniji od prosjeka. Ujedinjeno Kraljevstvo će najvjerojatnije imati normalne do blago ispodprosječne temperature. Ovaj temperaturni kontrast posljedica je snažne anomalije visokog tlaka nad sjeverom Europe i niskog tlaka nad jugozapadom i jugoistokom – klasičnog “Omega bloka” koji blokira uobičajeni protok vremenskih sustava. Što se tiče oborina, slika je još izraženija: južna polovica Europe očekuje znatno više kiše, uključujući južni dio Ujedinjenog Kraljevstva. Nasuprot tome, sjever Europe bit će suši zbog dominacije anticiklone. Najnovije sezonske prognoze potvrđuju ovaj trend, toplija jezgra u središnjoj Europi, uz povećan rizik od suše upravo u srednjem, sjeverno-središnjem i istočno-središnjem dijelu kontinenta.

Posebno zabrinjava analiza potencijala za jake oluje. Pokazatelj CAPE (raspoloživa potencijalna energija) značajno je povišen u južnoj polovici Europe, a djelomično i u središnjim dijelovima. To znači veću nestabilnost atmosfere i veću mogućnost razvoja snažnih oluja. Stručnjaci upozoravaju da se razvija potencijalno rekordno snažan Super El Nino, koji šalje vrlo jasan globalni signal. Iako svaka godina ima svoje varijacije, povijesni uzorak je dovoljno ujednačen da se može predvidjeti ljeto s vrućinama u središnjoj i sjevernoj Europi, pojačanim kišama i olujama na jugu, kao i rizikom od suše u srednjoj Europi. Europa bi tako već ove godine mogla osjetiti punu snagu jednog od najjačih klimatskih fenomena na planetu – s temperaturama, kišama i olujama koje bi mogle obilježiti ljeto 2026. kao jedno od ekstremnijih u novijoj povijesti.