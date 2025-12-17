Paula (28) se drugi put bori za život: Pomaže cijela Hrvatska, Lipik i Pakrac za to imaju poseban razlog

Brojni adventski sajmovi, božićni koncert, sportska događanja, od Podravine sve do Slavonije, ovih dana okupljaju dobre ljude s jednim ciljem - prikupiti pomoć za Paulu Želimorski (28), mladu ženu iz Virja koja se već drugi put bori s opakom bolešću, tzv. DSRCT-om odnosno dezmoplastičnim tumorom okruglih stanica. Riječ je o rijetkom, vrlo agresivnom obliku raka od kojeg boluje svega nekoliko ljudi u svijetu.

Sama Paula nedavno je na društvenim mrežama objavila apel za pomoć. Naime, u Hrvatskoj je iscrpila sve mogućnosti liječenja, a jedina nada još joj je jedna klinika u Istanbulu. Kako to već u Hrvatskoj biva, HZZO ne pokriva troškove takvog liječenja pa je Paula za pomoć zamolila dobre ljude.

Paulin apel

- Prošla sam mnogo, ali borba još traje. Unatoč liječenju u Hrvatskoj, moja najveća nada za oporavak nalazi se u inozemstvu, gdje postoje naprednije mogućnosti, specijalizirani stručnjaci i terapije koje bi mi mogle spasiti život. Troškovi puta, smještaja i liječenja su iznimno visoki i sama ih ne mogu podnijeti. Zato vam se obraćam otvorenog srca, s mnogo vjere i nade. Uz vas je moguće moje liječenje u inozemstvu - napisala je Pula i pokrenula lavinu dobrote. Njezinu objavu podijelili su mnogi te je u rekordnom roku prikupljena 31.000 eura koja joj je omogućila odlazak u Istanbul. Paula je onamo otputovala prije nekoliko dana, no njezina borba sada tek počinje, a pomoć joj je i dalje potrebna, otkriva njezina sestra Petra.

- Paula je sretno stigla u Tursku, s njom su majka i mlađa sestra. Trenutno je u jedinici intenzivnog liječenja jer ima problema s plućima, a nedavno je imala i operaciju tankog crijeva, što je dodatno zakompliciralo situaciju. No, nadamo se da će biti bolje i da će liječenje raka uskoro započeti - kaže Petra.

Troškovi prijevoza

Dodaje kako obitelj ni sama ne zna koliko će ih stajati liječenje. Za početak, bilo je potrebno skupiti novac za avion s medicinskim osobljem kojim je Paula prebačena iz Hrvatske u Tursku.

- Avion s liječnikom i medicinskom sestrom stigao je po nju iz Istanbula u Rijeku. Put je prošao dobro, smještena je u kliniku i sada čekamo daljnje korake. Samo taj prijevoz stajao je 31.000 eura, a još ne znamo koliko će trebati za liječenje - kaže Petra.

To će, kaže, ovisiti i o samoj metodi liječenja, a o pristupu će liječnici odlučiti nakon što se Paulino stanje stabilizira. Žarište opakog tumora nalazi se u trbuhu pa je, dok se Paula još liječila u Zagrebu, jedna od opcija bila operacija.

- Liječnici su nam rekli da će je operirati, čak je obavila i sve potrebne pretrage prije operacije, a onda su nam iznenada rekli kako od operacije neće biti ništa jer je prerizična. Ubili su nam svaku nadu. Srećom, kasnije smo doznali za mogućnost liječenja u Turskoj koja ima puno naprednije metode u liječenju ovakvih bolesti od Hrvatske. Prema informacijama koje smo dobili, ni ondje Paulu vjerojatno neće operirati već će joj posebnim metodama pokušati smanjiti tumor, odnosno osušiti ga - tumači Petra.

Ponovna borba

Čitava obitelj uvjerena je kako Paula ima snage ponovno pobijediti bolest, baš kao što je uspjela i prije desetak godina.

- Pauli je DSRCT prvi put dijagnosticiran kada je imala 16 godina. Tada su tu bolest imale samo tri osobe u čitavom svijetu. Da bi se izliječila, ovdje u Hrvatskoj dobila je najtežu kemoterapiju koja postoji, oni koju čovjek smije primiti samo jednom u životu. Zbog toga je ovoga puta nisu smjeli liječiti na taj način - kaže naša sugovornica.

A opaka bolest Pauli se vratila prije dvije i pol godine. Sve je počelo snažnim bolovima u trbuhu. Više je puta, kaže sestra, tražila pomoć liječnika u Koprivnici.

- Gastritis. To je bila njihova dijagnoza, iako su znali od čega je bolovala ranije. Bolovi nisu popuštali, tako da smo je jedne večeri, kad više nije mogla izdržati, posjeli u auto i odvezli na Hitnu u Bjelovar. Tamo su odmah shvatili da se rak vratio - kaže Petra.

Uslijedilo je novo liječenje u Zagrebu, Paula je primila 21 kemoterapiju, uslijedila je nova nada zbog najavljene operacije, a onda šok kad su čuli da od toga neće biti ništa. Liječnici su digli ruke od svega, no Paula i njezina obitelj nisu se željeli predati. Spas su ugledali u Turskoj, no trebalo je svladati novu prepreku - pronaći novac za liječenje.

Dobri ljudi

- Nije nam bilo lako ni kad je Paula oboljela prvi put. Tata je tada dignuo kredit, on i mama su znali spavati u automobilu u Zagrebu kako bi bili s njom. Ovaj put je situacija još teža, za liječenje u Turskoj je potreban ogroman novac. No, nekako smo se nadali da će nam dobri ljudi pomoći - kaže Petra.

I zaista je bilo tako. Nakon prve objave na Facebooku, internet je eksplodirao.

- Stvarno nismo očekivali takvu reakciju, bili smo u pozitivnom šoku. Hvala od srca svima koji su pomogli - kaže Paulina sestra.

A pomoć stiže i dalje. Diljem Hrvatske za Paulu se organiziraju različite humanitarne akcije, od njezinog rodnog Virja, do Pakraca i Lipika. Branitelji iz Slavonije organizirali su se čim su čuli kako se Paulin otac Željko za vrijeme Domovinskog rata borio upravo na području Pakraca i Lipika.

- Mi branitelji na Božićnom sajmu u Pakracu posjetiteljima nudimo kuhano vino i čaj u zamjenu za novčanu donaciju. Čitav iznos koji skupimo namijenili smo za Paulino liječenje, a planiramo osobno odnijeti novac njezinoj obitelji. Već se nešto skupilo, vjerujem da će ljudi donirati još do kraja blagdana, svatko koliko može, važno da je od srca - kazao nam je pakrački branitelj Marko Martinelli iz Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, Ogranak Pakrac-Lipik.

Ganuti dobrotom

U Turističkoj zajednici grada Pakraca potvrdili su nam da su i druge udruge najavile da će prikupljati sredstva za Paulu, a to je već učinila i Udruga Mađara Pakrac.

- Hvala svima od srca. Tati je bilo jako drago kad je čuo da su se angažirali njegovi prijatelji suborci. On je i ranjen u Domovinskom ratu, kada je bilo potrebno, borio se za Hrvatsku, a sada se, evo, bori za život svoje kćeri. Podrška prijatelja branitelja mu puno znači i zahvalan je - kaže Petra.

I njihovo Virje se maksimalno angažiralo. U Općini su nam potvrdili kako će uplatiti sredstva direktno na Paulin račun, novac se skuplja i na adventskim sajmovima diljem općine, a za Paulino liječenje namijenjena su i sva sredstva koja će se skupiti na božićno-novogodišnjem koncertu koji će se održati 27. prosinca u Virju i na koji su, kažu u Općini, svi i više nego dobrodošli.

- Ganuti smo takvom dobrotom. Hvala svima koji su se na bilo koji način uključili u akciju za Paulu i koji će to tek učiniti - poručuje sestra Petra.

Svi koji žele pomoći Pauli donacije mogu uplatiti na žiro račun HR2424020063104584797, BIC/SWIFT za uplate iz inozemstva: ESBCHR22, uz obaveznu napomenu DONACIJA.