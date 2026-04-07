Vinka prodana Osatini, završeno dezinvestiranje Fortenovina agrobiznisa

Fortenova grupa prodala je i Vinku Plus. Kupac je Osatina grupa, jedno od najvećih hrvatskih poljoprivredno-prehrambenih poduzeća sa sjedištem u Vinkovcima, koje zapošljava 1599 ljudi, posluje u četiri županije u Slavoniji i Podravini te posjeduje koncesije za oko 800 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta. Iz Fortenove su priopćili kako je potpisivanjem kupoprodajnog ugovora Vinka u potpunosti izašla iz Fortenova grupe. Naime, dezinvestiranje je započelo prošle godine kada je u Vinki ugašena nerentabilna industrijska proizvodnja prerade voća i povrća, nakon čega je pronađen partner koji je nastavio s poslovnim aktivnostima i preuzeo zaposlenike.

Osatina grupa se intenzivno širi i razvija modernu poljoprivrednu proizvodnju, ima zaokružene proizvodne procese te produktivnost i prinose koji su na razinama vodećih europskih poljoprivrednih sila. Značajne količine svojih proizvoda plasira i na brojna inozemna tržišta. Stoga će, drži se, i transakcija između dvije kompanije značiti objedinjavanje površina i proizvodnje te će znatno pridonijeti modernizaciji i produktivnosti ukupne hrvatske poljoprivredne proizvodnje. Osatina grupa, među ostalim, proizvodi i voće i povrće što je iznimno značajno za održavanje i razvoj Vinkinih postojećih plantaža u voćnjaku Borinci, jednom od najvećih voćnjaka u Hrvatskoj.

– Sretni smo što su se u ovoj transakciji poklopili naši i interesi našeg partnera. Prije svega to je jačanje domaće poljoprivredne proizvodnje i povećanje količine domaćih proizvoda na našem tržištu. U svjetlu stalnih globalnih previranja, to je jako važno. Ovo je izvrsno i za lokalnu zajednicu kojoj ozbiljna posvećenost proizvodnji donosi brojne razvojne benefite. Ovime Fortenova grupa uspješno zaključuje proces dezinvestiranja agrobiznisa jer je Vinka zadnja kompanija u Grupi izravno vezana uz poljoprivrednu proizvodnju – izjavio je Fabris Peruško, glavni izvršni direktor Fortenova grupe. Mirko Ervačić, direktor Osatina grupe, kazao je kako ova transakcija za njih predstavlja logičan iskorak u daljnjoj optimizaciji i širenju proizvodnih kapaciteta.

– Preuzimanjem Vinke dodatno povezujemo postojeće resurse i jačamo efikasnost unutar našeg proizvodnog lanca, posebno u segmentu voćarstva. Fokus u sljedećem razdoblju bit će na integraciji poslovanja, unapređenju operativnih procesa te maksimalnom iskorištavanju potencijala postojećih nasada. Vjerujemo da ćemo svojim iskustvom i organizacijskim modelom osigurati dugoročnu stabilnost i dodatnu vrijednost ove proizvodnje – rekao je Ervačić, ističući kako je cilj Osatina grupe osigurati stabilnost poslovanja, unaprijediti proizvodnju te dugoročno povećati konkurentnost i produktivnost. – Poseban naglasak stavljamo na očuvanje radnih mjesta i razvoj lokalne zajednice jer vjerujemo da snažna domaća proizvodnja čini temelj održivog gospodarskog rasta – poručio je Ervačić.