Vedran Pavlek više nije u Turskoj? Evo kako izgleda hotel u kojem se skrivao

Bivši šef Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek, osumnjičen za milijunske malverzacije, više se ne nalazi u Turskoj, doznaje RTL Danas . Prema neslužbenim informacijama, napustio je mjesto na kojem se posljednjih dana skrivao dok je čekao izručenje Hrvatskoj.

Kako javlja RTL, Pavlekova posljednja poznata lokacija bio je luksuzni hotel s pet zvjezdica s pogledom na Bospor. Turska policija mu je, po nalogu Uskoka, ondje oduzela mobitel, no tada nije uhićen. U međuvremenu, prema istim izvorima, više nije u tom hotelu.

RTL neslužbeno doznaje da je Pavlek već napustio Tursku, a zasad nije poznato gdje se trenutačno nalazi. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručio je da nema novih informacija o njegovu kretanju. "Policija provodi sve mjere koje su joj propisane zakonom". Na pitanje ima li hrvatska policija informacije o tome gdje je Pavlek, ministar je kratko odgovorio da nema novih saznanja.