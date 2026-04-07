LUKSUZAN HOTEL

Vedran Pavlek više nije u Turskoj? Evo kako izgleda hotel u kojem se skrivao

07.04.2026.
u 21:08

Kako javlja RTL, Pavlekova posljednja poznata lokacija bio je luksuzni hotel s pet zvjezdica s pogledom na Bospor

Bivši šef Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek, osumnjičen za milijunske malverzacije, više se ne nalazi u Turskoj, doznaje RTL Danas. Prema neslužbenim informacijama, napustio je mjesto na kojem se posljednjih dana skrivao dok je čekao izručenje Hrvatskoj.

Kako javlja RTL, Pavlekova posljednja poznata lokacija bio je luksuzni hotel s pet zvjezdica s pogledom na Bospor. Turska policija mu je, po nalogu Uskoka, ondje oduzela mobitel, no tada nije uhićen. U međuvremenu, prema istim izvorima, više nije u tom hotelu.

RTL neslužbeno doznaje da je Pavlek već napustio Tursku, a zasad nije poznato gdje se trenutačno nalazi. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručio je da nema novih informacija o njegovu kretanju. "Policija provodi sve mjere koje su joj propisane zakonom". Na pitanje ima li hrvatska policija informacije o tome gdje je Pavlek, ministar je kratko odgovorio da nema novih saznanja.

Pucnjava kod izraelskog konzulata u Istanbulu, troje mrtvih
