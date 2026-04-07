Plenković o rastu cijena: Vlada razmatra nove mjere, uključujući i promjene PDV-a

Premijer Andrej Plenković kazao je u utorak da Vlada kod cijene dizela nema više prostora za ograničavanje cijena jer su trošarine iscrpljene, a marže distributera minimalne te da kod ograničavanja cijena goriva imaju još dvije mogućnosti. Plenković je izvijestio da su na sjednici Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a razmotrili posljedice rata na Bliskom istoku na rast cijene energenata te odluku Vlade kojom je ponovno jučer ograničena cijena osnovnog benzina, dizela, plina i plavog dizela. "Naš cilj je osigurati sigurnost opskrbe energentima, a pritom učiniti maksimum da i cijene naftnih derivata budu priuštive našim gospodarstvenicima i građanima", kazao je Plenković.

Odgovarajući na upit novinara, Plenković je kazao da je svjestan problema poljoprivrednika i ribara s plavim dizelom, čija je cijena s 81 centa došla na 1,3 eura po litri, te pojasnio da više nema pravog prostora za ograničavanje cijena dizela, jer trošarine nema, a marže distributera su minimalne, pri čemu samo Ina distribuira plavi dizel. Kazao je da Vlada ima još dvije mogućnosti. "Mi smo, kad je riječ o eurodizelu, iscrpili sav dio trošarine koji se odnosi na prihod državnog proračuna. Postoji minimalni dio koji je europska trošarina. Pisali smo Europskoj komisiji, izrazili želju da uđemo i u taj dio trošarina kako bismo i na taj način mogli utjecati na konačnu cijenu litre tog goriva. Oni će to analizirati, postoji procedura. Mi smatramo da je to oportuno za sve članice Unije, pogotovo ako kriza eskalira. S druge strane, imamo još i mogućnost izmjene zakona o PDV-u", kazao je Plenković.

Podsjetio je da je opća stopa PDV-a 25 posto te da su zbog krize zadnjih godina snižavane stope PDV-a praktički na sve što se moglo – od hrane do energenata – i da kada se gleda prihodna strana proračuna od PDV-a, učinak je takav da onaj tko gleda prihode od PDV-a ne bi zaključio da je stopa poreza 25 nego 20 posto. "Mi ćemo predložiti da za javno savjetovanje Ministarstvo financija pripremi prijedlog izmjena Zakona o PDV-u, koji bi, na točno ograničeni period, dao i delegirao mogućnost Vladi da sukladno rastu cijena energenata reagira na svojoj razini, dakle ne svaki put izmjenom zakona, i na taj način još pokušamo ublažiti rast cijena goriva. Naravno da je to alat koji ćemo zadnji koristiti iz niza razloga. To će ići u proceduru javnog savjetovanja. To govorim ako dođe do znatno veće eskalacije (cijena energenata) nego što je danas", naveo je Plenković.