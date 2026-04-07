Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 215
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
FORMIRAT ĆE ŽIVE LANCE?

Iran kaže da su se milijuni dragovoljaca prijavili za vojnu službu

Teheran: Povodom dana vojske održana smotra
dpa/DPA
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
07.04.2026.
u 21:21

Broj koji je naveo glasnogovornik iranskog parlamenta bi predstavljao šestinu iranskog stanovništva koje čini oko 90 milijuna ljudi

Oko 14,4 milijuna Iranaca se prijavilo za dragovoljnu vojnu službu, kazao je glasnogovornik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf na društvenoj platformi X u utorak dok američko-izraelski rat protiv Irana traje gotovo šest tjedana. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan i većina njegovih ministara su među onima koji su se prijavili, prema državnoj radioteleviziji IRIB. Galibaf je kazao da se i sam pridružio. Agencija dpa ističe da nije bilo moguće nezavisno provjeriti njihove tvrdnje.

Broj koji je naveo Galibaf bi predstavljao šestinu iranskog stanovništva koje čini oko 90 milijuna ljudi. Prema IRIB-u, dragovoljci će biti raspoređeni pored snaga Revolucionarne garde (IRGC) i regularne vojske. Jedan od načina na koji bi ih se moglo upotrijebiti jest za formiranje živih lanaca radi zaštite objekata od potencijalnih napada, izvijestila je radiotelevizija.

Fotografije koje je objavila novinska agencija Tasnim, bliska IRGC-u, prikazuju živi lanac na mostu Sefid u jugozapadnom gradu Ahvazu. IRIB je kazao da je velik broj dobrovoljaca znak nacionalnog jedinstva i obrambene pripravnosti u svjetlu ultimatuma koji je Iranu dao američki predsjednik Donald Trump, prema kojemu bi do konca utorka Iran trebao ponovo otvoriti Hormuški tjesnac ili se suočiti s napadima na mostove i energetsku infrastrukturu.

Trump zaprijetio: 'Iran može biti uništen u jednoj noći, a ta noć bi mogla biti sutra'
Ključne riječi
vojna služba Iran

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!