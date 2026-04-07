Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 203
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
STRATEŠKA BAZA

Portugalci dozvolili korištenje svoje baze Amerikancima, ali pod ovim uvjetima

NATO's media day for Ramstein Flag 25 (RAFL25) at Leeuwarden Air Base
Piroschka van de Wouw/REUTERS
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
07.04.2026.
u 20:42

Protiv smo bilo kakvog napada na civilnu infrastrukturu i to je bio uvjet za korištenje zračne baze Lajes", rekao je Rangel

Portugal je u utorak rekao da je dopustio 76 slijetanja američkih zrakoplova u zračnu bazu Lajes na Azorima i 25 preleta preko njihova teritorija od početka američko-izraelskog rata protiv Irana, pod uvjetom da se ne bombardira civilna infrastruktura.

Ministar vanjskih poslova Paulo Rangel rekao je na parlamentarnom saslušanju da se SAD složio s uvjetom, u duhu "odane suradnje" između NATO saveznika, no rekao je da je nekoliko slijetanja odbijeno. Španjolska, Francuska, Italija, Austrija i Švicarska ograničile su ili odbile pristup američkim vojnim zrakoplovima u svoj zračni prostor ili svoje baze u kontekstu rata s Iranom.

"Protiv smo bilo kakvog napada na civilnu infrastrukturu i to je bio uvjet za korištenje zračne baze Lajes", rekao je Rangel. "Portugalska vlada uvijek je nastojala odnositi se prema ovom pitanju transparentno. Kažemo kada dopustimo ili kada prelijeću američki zrakoplovi, a druge europske vlade čine kako im odgovara", rekao je Rangel, ponovivši da Portugal podržava diplomatsko rješenje iranskog sukoba. Zračna baza Lajes na Azorima strateško je središte u kojem se nalazi 65. krilo zračne baze američkog ratnog zrakoplovstva te omogućava tranzitnu potporu SAD-u, NATO-u i savezničkim operacijama.

Ključne riječi
SAD baza Azori Portugal

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!