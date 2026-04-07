Portugalci dozvolili korištenje svoje baze Amerikancima, ali pod ovim uvjetima

Portugal je u utorak rekao da je dopustio 76 slijetanja američkih zrakoplova u zračnu bazu Lajes na Azorima i 25 preleta preko njihova teritorija od početka američko-izraelskog rata protiv Irana, pod uvjetom da se ne bombardira civilna infrastruktura.

Ministar vanjskih poslova Paulo Rangel rekao je na parlamentarnom saslušanju da se SAD složio s uvjetom, u duhu "odane suradnje" između NATO saveznika, no rekao je da je nekoliko slijetanja odbijeno. Španjolska, Francuska, Italija, Austrija i Švicarska ograničile su ili odbile pristup američkim vojnim zrakoplovima u svoj zračni prostor ili svoje baze u kontekstu rata s Iranom.

"Protiv smo bilo kakvog napada na civilnu infrastrukturu i to je bio uvjet za korištenje zračne baze Lajes", rekao je Rangel. "Portugalska vlada uvijek je nastojala odnositi se prema ovom pitanju transparentno. Kažemo kada dopustimo ili kada prelijeću američki zrakoplovi, a druge europske vlade čine kako im odgovara", rekao je Rangel, ponovivši da Portugal podržava diplomatsko rješenje iranskog sukoba. Zračna baza Lajes na Azorima strateško je središte u kojem se nalazi 65. krilo zračne baze američkog ratnog zrakoplovstva te omogućava tranzitnu potporu SAD-u, NATO-u i savezničkim operacijama.