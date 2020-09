Vina sa sjevera osvojila čak 37 medalja na Decanteru u Londonu

Ukupno 37 medalja osvojila su vina iz Varaždinske i Međimurske županije na najprestižnijoj svjetskoj izložbi, 17. Decanter World Wine Awards u Londonu! Varaždinska županija po broju medalja, priznanja i prijavljenih uzoraka druga najuspješnija u Hrvatskoj. Zlatnu medalju osvojio je pjenušac Urban white extra brut vinarije Štampar iz međimurskog Svetog Urbana u Štrigovi.

Napravljen je od sorte moslavac (pušipel), slamnato-žute je boje. Bazno vino odležano je u većoj hrastovoj bačvi osam mjeseci, a nakon druge fermentacije u boci vino odležava 22 mjeseca na kvascima i tri mjeseca nakon degoržiranja spremno je za tržište. Vinari iz dviju susjednih županija nanizali su i 13 srebrnih medalja, te 23 brončane.

Gledano po županijama, Međimurska ih je dobila 15, a Varaždinska 22. - I dok je o tome malo tko sanjao, a kamoli očekivao, mi smo u Varaždinskoj županiji znali da imamo vina koja su kvalitetna i koja svoju vrijednost moraju pokazati i dokazati na međunarodnim utakmicama. Upravo zato je Županija platila trošak kotizacije od 69.000 kuna i slanje uzoraka vina na londonski Decanter, i to nakon što smo lani prvi put organizirali vinske radionice za domaće vinare i vinogradare koje je vodio poznati hrvatski somelijer Siniša Lasan. Ujedno smo uspostavili sustav selekcije, na način da su se proizvođači prijavili sa svojim vinima, a ugledni somelijer je odabrao 35 najboljih koja su se natjecala u Londonu. Imali smo prvorazrednu selekciju uzoraka i postigli doista fantastičan uspjeh - kaže župan Radimir Čačić.

U Londonu se ocjenjivalo 16.500 različitih etiketa iz 55 zemalja svijeta, koje je "na slijepo" kušalo 116 vodećih svjetskih vinskih stručnjaka. Vina se ocjenjuju u nekoliko ciklusa, pri čemu zlato dobivaju vina s 95 do 96 bodova, srebro 90 do 94, bronca 86 do 89, dok preporuke dobivaju vina ocijenjena s 83 do 85 bodova. Srebrna odličja dobila su vina vinarija Košćak, Mežnarić, Kopjar, Najman, Makar, Sibon, Lovrec, Cmrečnjak, Hažić, Kocijan i Horvat. Među nagrađenima je i nekoliko pušipela, autohtone sorte u Međimurju. Vinarima je čestitke uputio i međimurski župan Matija Posavec. Koliki je iskorak napravljen govori podatak da su 2019. vinari iz Varaždinske županije osvojili tek dva srebra i tri bronce, a međimurski vinari 11 medalja. Hrvatska je ove godine u Londonu osvojila tri platinaste, 11 zlatnih, 68 srebrnih i 88 brončanih medalja, te 56 preporuka.