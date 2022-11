Vieni in Istria ili kad bezlični šef IDS-a podučava vukovarske ‘neandertalce’

Nikad se nije kasno uključiti u boj za Vukovar, može se to učiniti i 2022., kao što je to upravo učinio Dalibor Paus. Za 99 posto onih koji to u Hrvatskoj ne znaju, Paus je od prošle godine novi šef IDS-a, regionalne stranke koja je 30 godina drmala Istrom, dok je na prošlim izborima nisu dobro prodrmali istarski birači pa su prošli kao bosi po trnju. IDS je bio u nevolji pa je, kažu, vječni Nino Jakovčić iz šešira izvukao Dalibora Pausa da spasi stvar. Paus je do sada spavao zimski san, no politički je uskrsnuo baš na obljetnicu ubijanja Vukovara. Poslao je poruku Vukovarcima i gradonačelniku Ivanu Penavi, zgrožen, kako kaže, nedopustivim “slavljem” što je po popisu iz 2021. broj Srba pao ispod 30 posto pa više neće biti rasprave o ispunjavaju njihova ustavnog prava na dvojezičnost i ćirilicu, primjerice.