Vidim po sebi da mi je puna kapa svega. Groblje je puno onih bez kojih se ne može

Ruža Tomašić, zastupnica u Europarlamentu i dopredsjednica Hrvatske konzervativne stranke, o Europskoj komisiji, napuštanju Europarlamenta...

Europska komisija odustala je od uredbe kojom bi se ograničio ulov male plave ribe u Jadranu, što je vaša pobjeda. Je li bilo teško to postići?

Bilo je teško zato što je EK odlučila da se te kvote moraju uvesti pa su se držali toga. I da bi uspjeli u svom naumu, pokušali su zavaditi nas i Talijane, i to tako da su talijanskim zastupnicima i talijanskim ribarima rekli jedno, a nama i našim ribarima drugo. Zbog toga se talijanski kolege jedno vrijeme uopće nisu htjeli sa mnom naći i razgovarati. Onda sam ih jednom zaustavila i pitala u čemu je problem. Uzvratili su mi da im je Komisija rekla da ja štitim samo interese hrvatskih ribara. Pokazala sam im onda svoje izvješće i amandmane pa su vidjeli da štitim interese – ribara na Jadranu. I hrvatskih i talijanskih. Kad su to vidjeli, nastavili smo suradnju, razgovarali s ribarima, znanstvenicima, ministarstvima te se složili da svi ujedinjeni ustanemo protiv te uredbe. EK je i opet imala svoje ljude koji su radili protiv nas, no prošli smo, 14 je glasova bilo za nas, 11 protiv. Kad se išlo dalje, u Europarlament, znali smo da će biti još teže, da slijedi puno objašnjavanja. Zato sam išla od zastupnika do zastupnika u Europarlamentu i objašnjavala. I moram reći da su nam tu najviše pomogli znanstvenici, a i svi su naši zastupnici bili odlični. I tu smo dobili 42 glasa više. Onda smo čekali trijalog. Kako do toga nikad nije došlo, Komisija je morala povući prijedlog.

Rekli ste da 30. lipnja 2021. napuštate Europarlament. Zamijenit će vas Ladislav Ilčić. Ne bi li ipak bilo bolje da tamo ostanete i izborite se za još nešto?

Ne. Vidim po sebi da mi je puna kapa svega, a kada vam je nečega dosta, onda to ne biste više dobro radili. A za sve koji misle da su nezamjenjivi i da se bez njih ne može, imam poruku – groblje je puno onih bez kojih se ne može. Dok sam u Parlamentu, pokušat ću se još izboriti za naš prošek, da bude zaštićen i da se može izvoziti pod tim imenom.

I što ćete kad se vratite u Hrvatsku, mirovina ili?

Marijan Pavliček predsjednik je HKS-a, doista mu vjerujem i stavila sam se njemu na raspolaganje pa što on odluči.