VIDEO Uživala u mirnom moru, a onda se iz tame pojavio div od 180 tona: Izbjegla tragediju u sekundi

Na hladnim, mističnim obalama Norveške, more je tog dana djelovalo mirno, gotovo uspavano. Cindy Yang (45), roni profesionalno na dah, spuštala se tiho kroz slojeve tirkizne vode, promatrajući podmorski svijet koji se gibao u svom uobičajenom ritmu. A onda, tama se odjednom pomaknula.

Iz plavetnila je izronio gigantski oblik, a ono što je u prvom trenutku izgledalo kao sjena, ubrzo je razjapilo usta golema poput podmornice. Pred njom se pojavio plavetni kit, koji može narasti i do 30 metara duljine, poput putničkog zrakoplova, i težiti preko 180 tona. Samo njegovo srce teži oko 180 kilograma, gotovo koliko i manji automobil, dok mu jezik doseže masu odraslog slona, čak 3 do 4 tone. Iako se čini zastrašujuće, plavetni kitovi nisu predatori. Njihova prehrana djeluje gotovo ironično skromno, hrane se isključivo krilom, sitnim račićima sličnim kozicama. No način na koji love otkriva zašto je susret s njima opasan.

A near miss encounter, a diver almost got swallowed by a whale.



📹 ViralRush pic.twitter.com/m9tpiscLLa — MDangana (@Jumzeey) November 8, 2025

Plavetni kitovi hrane se “usisavanjem”, otvore usta i progutaju cijeli oblak vode, koji potom filtriraju kroz balene kako bi izdvojili svoj plijen. Kada bi se ronioc našao preblizu tom trenutku, mogao bi završiti u samom usisu kita, ne zato što bi ga ovaj želio pojesti, već zato što je sila vode koju stvara golema. Zamislite, biće teško više od 30 tona naglo se okrene, raširi čeljust i zavesla prema površini. Nastaju vrtlozi i tlakovi koji mogu povući ronioca poput trske u bujici, dezorijentirati ga ili oštetiti opremu. Srećom, Cindy Yang izronila je neozlijeđena.