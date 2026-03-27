UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE Osječanin vozio autocestom, a onda mu srna uletjela u auto: 'Probila je staklo'

Nevjerojatnu sreću imao je Osječanin Zvonko Papp koji je s kćeri i njezinom obitelji jučer imao prometnu nesreću na autocesti Beograd - Batrovci u Srbiji kada mu je u automobil u vjetrobransko staklo uletjela srna. Životinja je razbila vjetrobransko stalno, preletjela instrument ploču i završila na prednjem sjedalu. Željko je bio dovoljno pribran te je smireno zaustavio automobil, a nitko od putnika iz vozila, srećom, nije ozlijeđen. U vozilu su osim njega bili njegov zet, kći i unuka.

- Hvala Bogu svi smo živi i jako smo dobro prošli. Srna je nažalost uginula no za nas je možda tako i bolje jer pitanje što bi bilo da je preživjela i da nas je počela udarati kopitima dok smo bili u autu - kaže nam Zvonko koji je u cijeloj toj situaciji ostao pribran te je uspio bez ikakvih problema zaustaviti automobil.

- Imam 67 godina, vozim auto od svoje 18. godine. Nikakva panika nije nastala, stao sam sa strane, postavio trokut i pozvao policiju - kaže Zvonko te prepričava kako je do nesreće uopće došlo.

- Nisam brzo vozio, na autocesti nikad ne vozim više od 90. Krenuo me obilaziti jedan auto koji je bio iza mene i vidio sam ja da se on nešto izmiče, a onda je u drugom trenutku srna uletjela u moj auto. Ona je doslovno preskočila njegov automobil i uletjela u moj kroz staklo. To se dogodilo u sekundi - prisjeća je.

I dalje je u Srbiji, točnije u Sremskoj Mitrovici kako bi riješio dokumentaciju oko nesreće, odnosno uspio dobiti naknadu za nastalu štetu. Iako nitko nije ozlijeđen, njegovu unuku nesreća je jako potresla pa je završila u bolnici te je dobila i stručnu pomoć. - Nju je to jako potreslo. Kada ju je psihijatrica pitala što se dogodilo rekla je da je 'monster' uletio u auto - kaže nam Zvonko koji je sretan da nisu stradali. - Auto će se popraviti, bitno da smo mi sačuvali živu glavu - zaključuje.