FOTO Izvanredno stanje u Zagrebu: Ovo je 200 fotografija kaosa
Milanović se oglasio oko nevremena
FOTO/VIDEO Pogledajte kakav je snježni kaos zavladao cestama. Donosimo popis zatvorenih pravaca
VIDEO Pogledajte kako izgleda Maksimir nakon strašnog nevremena koje je poharalo Zagreb
Ako vam je stablo palo na automobil, možete tražiti naknadu štete. Evo kako i u kojim slučajevima to prolazi
NEVJEROJATNI PRIZORI

UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE Osječanin vozio autocestom, a onda mu srna uletjela u auto: 'Probila je staklo'

srna u autu
Foto: Zvonko Papp
1/4
Autor
Karolina Lubina
27.03.2026.
u 14:52

Zvonko Papp vozio je autocestom u Srbiji kada mu je iznenada u automobil kroz vjetrobransko staklo uletjela srna

Nevjerojatnu sreću imao je Osječanin Zvonko Papp koji je s kćeri i njezinom obitelji jučer imao prometnu nesreću na autocesti Beograd - Batrovci u Srbiji kada mu je u automobil u vjetrobransko staklo uletjela srna. Životinja je razbila vjetrobransko stalno, preletjela instrument ploču i završila na prednjem sjedalu. Željko je bio dovoljno pribran te je smireno zaustavio automobil, a nitko od putnika iz vozila, srećom, nije ozlijeđen. U vozilu su osim njega bili njegov zet, kći i unuka. 

-  Hvala Bogu svi smo živi i jako smo dobro prošli. Srna je nažalost uginula no za nas je možda tako i bolje jer pitanje što bi bilo da je preživjela i da nas je počela udarati kopitima dok smo bili u autu - kaže nam Zvonko koji je u cijeloj toj situaciji ostao pribran te je uspio bez ikakvih problema zaustaviti automobil. 

- Imam 67 godina, vozim auto od svoje 18. godine. Nikakva panika nije nastala, stao sam sa strane, postavio trokut i pozvao policiju - kaže Zvonko te prepričava kako je do nesreće uopće došlo. 

- Nisam brzo vozio, na autocesti nikad ne vozim više od 90. Krenuo me obilaziti jedan auto koji je bio iza mene i vidio sam ja da se on nešto izmiče, a onda je u drugom trenutku srna uletjela u moj auto. Ona je doslovno preskočila njegov automobil i uletjela u moj kroz staklo. To se dogodilo u sekundi - prisjeća je. 

I dalje je u Srbiji, točnije u Sremskoj Mitrovici kako bi riješio dokumentaciju oko nesreće, odnosno uspio dobiti naknadu za nastalu štetu. Iako nitko nije ozlijeđen, njegovu unuku nesreća je jako potresla pa je završila u bolnici te je dobila i stručnu pomoć. - Nju je to jako potreslo. Kada ju je psihijatrica pitala što se dogodilo rekla je da je 'monster' uletio u auto - kaže nam Zvonko koji je sretan da nisu stradali.  - Auto će se popraviti, bitno da smo mi sačuvali živu glavu - zaključuje. 

Foto: Zvonko Papp

Ključne riječi
autocesta srna prometna nesreća

Komentara 1

ME
MehutoGonzales
15:29 27.03.2026.

Srna, poznata PTICA iz roda papkara srednjeg zuba, ULETJELA..... top

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

