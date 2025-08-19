Viralna iluzija zbunila je društvene mreže: Kreće li se konj na snimci prema naprijed ili nazad?

Optičke iluzije oduvijek fasciniraju ljude jer izazivaju mozak da vidi nešto što zapravo nije tamo ili da percipira stvari drugačije nego što one jesu. One igraju na granici između stvarnosti i percepcije, pokazujući koliko su naš vid i mozak međusobno povezani, ali istovremeno podložni trikovima. Od jednostavnih crteža do kompleksnih digitalnih efekata, optičke iluzije nas podsjećaju da ono što vidimo nije uvijek isto što i stvarnost i često nas potiču da preispitamo način na koji opažamo svijet oko sebe. Tako su korisnici društvenih mreža ostali zbunjeni zbog zapanjujuće optičke iluzije, a pokrenuta je i žestoka rasprava.

Snimka koja prikazuje konja kako hoda po snijegom natopljenom polju uspjela je "zaludjeti" mnoge. Može se vidjeti kako konj polako galopira dok pažljivo probija bijeli pokrivač koji prekriva tlo, no nije nimalo lako odrediti u kojem smjeru se kreće. Kratki video je na Redditu podijelio jedan korisnik. "Odlazi li od nas ili ide prema nama?", upitao je. Nije trebalo dugo da drugi ljudi podijele svoja razmišljanja o optičkoj iluziji, no, korisnici se nisu mogli složiti u kojem smjeru se konj kreće, piše LADbible.

"Trebao mi je trenutak da vidim da hoda prema nama, ali sigurno hoda od nas", "Naravno da hoda prema nama, kakvo glupo pitanje", "Posljednja četvrtina isječka jasno pokazuje da se udaljava. Ali u prve tri četvrtine izgleda kao da ide prema nama", samo su neki od komentara. Drugi nisu mogli ni odabrati smjer nakon što su video pogledali nekoliko puta, a mnogi su rekli da im je to još više otežalo da odluče u kojem smjeru životinja ide.

"Što sam više puta gledao video, to sam manje mogao odrediti u kojem smjeru hoda", napisao je jedan korisnik. "Iskreno, morao sam pogledati nekoliko puta da bih shvatio. Moj um me može prevariti da opet hoda u drugom smjeru", priznao je drugi. "Bio sam siguran da se udaljio, a onda se video ponovio i više nisam bio siguran", napisao je treći.

Međutim, bilo je nekoliko ljudi koji su vjerovali da su uspjeli razbiti optičku iluziju nakon što su pomnije pogledali konjska kopita. Jedna je osoba primijetila da bi se, između pokreta kopita i otisaka u snijegu koje ostavlja, kladila u svoj život na činjenicu da konj odlazi. Srećom, osoba koja je snimila zbunjujuću snimku otkrila je točan odgovor.

Alesia Willard snimila je video svog konja prošle godine, objašnjavajući da je htjela snimiti video koji prikazuje nevjerojatan kontrast između njegove tamne dlake i bijelog snijega. "Također sam shvatila da je, budući da je bio tako taman, teško reći dolazi li ili odlazi pod određenim kutovima", objasnila je Willard. Na kraju se ispostavilo da konj na snimci ipak odlazi.