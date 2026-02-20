Trumpova administracija zaprijetila Europi odmazdom

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa zaprijetila je europskim zemljama odmazdom ako Europska unija odluči jačati svoje obrambene kapacitete domaćim oružjem, piše Politico. Američko ministarstvo obrane usprotivilo se svakom pokušaju EU da ograniči pristup američkim proizvođačima europskom tržištu, upozorivši da bi takav potez izazvao recipročne mjere. Ove primjedbe Washington je iznio u svom doprinosu savjetovanju Europske komisije, koja je ranije ovog mjeseca zatražila mišljenje vlada i industrije o europskim pravilima za nabavu oružja. Američka administracija je u dokumentu poslanom Bruxellesu jasno naglasila kako se "Sjedinjene Države oštro se protive bilo kakvim izmjenama Direktive koje bi američkoj industriji ograničile mogućnost sudjelovanja u nacionalnim obrambenim nabavama zemalja članica EU."

Ova poruka je stigla uoči planiranih izmjena europskih zakona o nabavi u obrambenom sektoru. "Protekcionističke i isključive politike koje istiskuju američke tvrtke s tržišta - dok najveće europske obrambene tvrtke i dalje obilato profitiraju od pristupa tržištu u Sjedinjenim Državama - pogrešan su smjer", navodi se u dopisu. Ovo stajalište Washingtona otkriva paradoks u američkom pristupu Europi. Naime, iako Trumpova administracija konstantno poručuje Europljanima kako želi da preuzmu veći dio tereta konvencionalne obrane kontinenta, SAD istovremeno ne želi da se to dogodi na štetu američkih obrambenih kompanija. Ovo nije prvi put da Sjedinjene Države izražavaju nezadovoljstvo.

Tako je zamjenik američkog državnog tajnika Christopher Landau još je u prosincu na sastanku iza zatvorenih vrata kritizirao europske saveznike u NATO-u jer daju prednost vlastitoj obrambenoj industriji u odnosu na američke dobavljače. State Department je supotpisnik spomenutog dopisa upućenog Komisiji. Europska komisija posljednjih nekoliko godina pokušava povećati udio europskog naoružanja u arsenalima zemalja članica, pripremajući se za mogući sukob s Rusijom. Europa se desetljećima oslanjala na američku vojnu opremu, od borbenih zrakoplova F-35 do topničkih sustava HIMARS i protuzračne obrane Patriot. Gotovo dvije trećine oružja koje EU uvozi dolazi iz SAD-a. Oštro protivljenje Trumpove administracije moglo bi zakomplicirati šire napore Komisije u smjeru politike "Kupuj europsko".

To će ujedno biti i test spremnosti europskih zemalja da postignu veću neovisnost od SAD-a, koji je pod Trumpovim vodstvom postao sve nepouzdaniji partner. Očekuje se da će izvršno tijelo EU predstaviti izmjene direktive o nabavi iz 2009. godine u trećem tromjesečju ove godine, no još uvijek nije jasno hoće li novi tekst sadržavati obvezujuća pravila o favoriziranju domaćih proizvođača. EU već daje prednost lokalnim tvrtkama u nekim projektima.

Primjerice, u programu SAFE, vrijednom 150 milijardi eura za zajmove za oružje, kao i kod nabave oružja za Ukrajinu iz nedavno dogovorenog zajma od 90 milijardi eura, novac EU može se koristiti za kupnju vojne opreme samo ako najmanje 65 posto njezine vrijednosti potječe iz Europe. Pentagon je u svom dopisu upozorio kako bi svaki budući zakon o nabavi u kojem stoji klauzula "Kupuj europsko" izazvao američku odmazdu. "Ako bi se u nacionalnim zakonima o nabavi država članica primijenile mjere koje favoriziraju europske proizvođače, Sjedinjene Države vjerojatno bi preispitale sva postojeća opća izuzeća od zakona 'Kupuj američko' koja su odobrena na temelju naših sporazuma o recipročnoj obrambenoj nabavi", navelo je američko ministarstvo obrane.

To bi u praksi značilo zatvaranje američkog tržišta za europske tvrtke. Trenutno je 19 od 27 članica EU potpisalo takve sporazume s Washingtonom, što njihovim kompanijama omogućuje da se natječu za neke poslove s Pentagonom. "Nakon toga, sve buduće iznimke razmatrale bi se od ugovora do ugovora i samo kada bi se smatrale nužnima za podršku NATO-ovim zahtjevima interoperabilnosti i standardizacije", naglasio je SAD. Iako Pentagon primarno nabavlja opremu od američkih tvrtki, i europske kompanije poput talijanskog Leonarda i švedskog Saaba također prodaju svoju opremu SAD-u.

Washington tvrdi da bi klauzula "Kupuj europsko" u nacionalnim nabavama ograničila slobodu pojedinih država, oslabila NATO i ugrozila sposobnost europskih zemalja da ostvare ciljeve saveza dogovorene prošle godine. Američka administracija također navodi da bi to bilo protivno obvezama iz trgovinskog sporazuma između SAD-a i EU-a potpisanog prošlog ljeta, u kojem se Europska komisija obvezala kupovati više američkog oružja.

"Jezik koji daje prednost europskim proizvođačima već je prisutan u programima EU, ali njegovo uključivanje u Direktivu predstavljalo bi prekretnicu s utjecajem na suverene, nacionalne proračune pojedinih država članica", napisala je Trumpova administracija. Poruku Pentagona i State Departmenta ponovila je i Američka gospodarska komora. Iako je ton njihovog dopisa blaži, i ta organizacija upozorava protiv davanja prednosti europskim proizvođačima.