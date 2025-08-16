VIDEO Vlasnik kafića podržao prosvjede protiv Vučića, huligani uzvratili: Konobarica pretučena, lokal demoliran

Mladići u crnom demolirali su kafić Square u srpskom gradu Valjevu, a vlasnik lokala Saša Živanović za lokalne je medije rekao da su napadači pretukli i radnicu koja je pomoć potražila u Hitnoj. Istaknuo je i kako je razlog cijelom incidentu bio taj što je podržao prosvjede koji su se jučer održali u Srbiji.

Nasilan događaj može se vidjeti i na snimci koja je snimljena sigurnosnom kamerom. Kako donosi N1, muškarcu koji je bio s njim, Branku Obradoviću, uništen je automobil. Vlasnik je, pak, ispričao da je po povratku iz grada vidio sedam ili osam mladića kako u crnom, s vunenim čarapama na glavi i bejzbolskim palicama, izlijeću iz kafića.

– Neka djeca su gore trčala, ja sam poletio vidjeti što je s djecom, mislio sam da ih netko juri kako bi ih istukao, da ih obranim. Vidio sam da je lokal demoliran, dok smo se vratili, oni su pobjegli. Bilo je gostiju, razbili su cijeli inventar, radnicu su pretukli, ona je na Hitnoj, djevojka. Sve goste su istukli, neke mladiće. Sve su polupali i razbježali se", rekao je Živanović.

Kafe Skver u Valjevu veceras, dok su gazde na protestu😡😡😡 pic.twitter.com/rrH9iPSAtq — nemozembajo (@nemozembajo) August 15, 2025

Na pitanje je li to zato što podržava prosvjede, odgovorio je potvrdno. – Razlog je politički, pitajte gradonačelnika – kazao je. Obradović, kojem je demoliran automobil, kazao je da je bio s vlasnikom kafića, a kad su došli blizu lokala, vidjeli su maskirane osobe u crnom s motkama.

– Zvali smo policiju, policiji treba dugo vremena da dođe. Vratio sam se, vidio sam da je automobil razbijen, nema ništa od automobila –, rekao je. Istaknuo je da je "jasno kao dan zašto je sve demolirano" i dodao da je "motiv politički – jer podržavaju studente". – Kome se ja mogu obratiti za sigurnost? Kome se trebaš obratiti – taj te ne može zaštititi, jer je mafija jača od policije – naveo je i dodao da je "možda i bolje što nisu bili tamo, jer bi ih možda ubili".