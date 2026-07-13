VIDEO Užas u Bangkoku: Vatra sukljala iz puba, poginulo 27 osoba

U požaru koji je izbio u jednom pubu u glavnom gradu Tajlanda Bangkoku poginulo je 27 ljudi, a više desetaka je ozlijeđeno, priopćili su u ponedjeljak dužnosnici. Posjetiteljima koji su se gušili u dimu bijeg iz zapaljenog lokala otežali su zagušeni izlazi za nuždu. Na videosnimci objavljenoj na društvenim mrežama, koju je Reuters verificirao, vidi se gust dim koji kulja iz puba, nakon čega iz ulaznih vrata izbija snažan mlaz vatre, dok uspaničeni gosti oko ponoći u nedjelju bježe iz lokala uz vriske.

"Pronašli smo 27 tijela, a ostali ozlijeđeni prevezeni su u bolnice", izjavio je premijer Anutin Charnvirakul, koji je rano u ponedjeljak obišao mjesto nesreće. U požaru u pubu Rong Beer Na Lat Phrao ozlijeđene su još 63 osobe, od kojih su 22 u kritičnom stanju i hospitalizirane, rekao je Suriyachai Rawiwan, ravnatelj Odjela za prevenciju i ublažavanje posljedica katastrofa pri gradskoj upravi Bangkoka.

Pub se nalazi u prometnom dijelu sjevernog Bangkoka, dobro povezanom gradskom željeznicom, u blizini dvaju trgovačkih centara te na pješačkoj udaljenosti od kina, velikih parkova i popularne tržnice Chatuchak, omiljene među stranim turistima.

Prema prvim procjenama, požar je izazvao kratki spoj na klima-uređaju postavljenom u stropu, priopćile su gradske službe za upravljanje katastrofama. Na temelju iskaza preživjelih, dužnosnici smatraju da je požar izbio na pozornici u prednjem dijelu lokala te se vrlo brzo proširio, zbog čega su mnogi gosti pobjegli prema stražnjem dijelu puba, gdje se nalaze kuhinja i sanitarni čvorovi.

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"Postoje dva protupožarna izlaza, od kojih je jedan pokraj kuhinje. Put su zakrčile gajbe piva", rekao je novinarima guverner Bangkoka Chadchart Sittipunt. Dodao je da je ispred drugog izlaza bio stol, što je dodatno otežalo evakuaciju. "Moramo pričekati da forenzičari detaljnije pregledaju mjesto događaja", rekao je.

Vatrogasac Chakrit Khongkom (45) ispričao je da je među prvima stigao na mjesto požara te zatekao pub Rong Beer Na Lat Phrao u plamenu i velik broj ljudi zarobljenih unutra, od kojih su mnogi pokušavali pobjeći kroz stražnji dio objekta. Oni koji su izlazili na glavni ulaz već su imali opekline. "Dima je bilo posvuda", rekao je. "Većina preživjelih gušila se od dima."

Snimka s kamere jednog pripadnika hitnih službi, koju je Reuters imao na uvid, prikazuje vatrogasce s maskama za kisik kako se uz pomoć svjetiljki probijaju kroz zamračene ostatke puba u potrazi za preživjelima i žrtvama. Na podu pokraj toaleta vide se tijela nekoliko stradalih, dok spasioci unose nosila u objekt. Na snimci se također vidi glavni prostor lokala teško oštećen u požaru, s još uvijek prepoznatljivim barskim stolovima i stolicama.