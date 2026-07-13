Direktor HTZ-a priznao: Očekuje nas borba za svakog gosta u vrhuncu sezone

Lipanjski minus u turističkim dolascima i noćenjima ne predstavlja iznenađenje, poručio je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić gostujući u RTL-u Danas. Slabije brojke povezao je s ovogodišnjim kalendarom blagdana i školskih praznika u zemljama iz kojih u Hrvatsku tradicionalno stiže najveći broj turista.

“Najavljivali smo da će lipanj biti nešto slabiji u odnosu na prošlu godinu upravo zbog drukčijeg rasporeda blagdana i školskih praznika na nekim tržištima. Kada gledamo kumulativne rezultate, što je najvažniji pokazatelj, ponovili smo rezultate prošlogodišnje predsezone, koja je bila rekordna. Zato nema razloga za zabrinutost, nego za zadovoljstvo”, rekao je. Prema njegovim riječima, početak srpnja donio je ohrabrujuće pokazatelje. Dosadašnji podaci upućuju na rast turističkog prometa, a broj dolazaka već je premašio rezultate ostvarene u istom razdoblju prošle godine.

Osvrnuvši se na rasprave o poskupljenjima, Staničić je naglasio kako konkurentnost hrvatskog turizma ne bi trebalo procjenjivati isključivo prema visini cijena. Ključnim smatra razinu usluge i kvalitete koju gost dobiva za plaćeni iznos. “Hrvatska nije ni preskupa ni jeftina. Važno je govoriti o vrijednosti za novac, odnosno o tome da gost za određenu cijenu dobije odgovarajuću kvalitetu. Tržište regulira cijene, a drago mi je da je velik dio turističkog sektora odgovorio na apele i prilagodio ih potražnji”, rekao je.

Ovogodišnju sezonu, dodao je, obilježava i sve izraženije odgađanje odluke o putovanju do neposredno prije polaska. Takvo ponašanje gostiju dodatno pojačava tržišno natjecanje među destinacijama i iznajmljivačima. “Ljudi se sve češće u posljednjem trenutku odlučuju za destinaciju, a upravo je cijena jedan od ključnih faktora pri odabiru”, rekao je.

Govoreći o nezadovoljstvu pojedinih inozemnih posjetitelja cijenama u hrvatskim trgovinama, upozorio je da gosti smješteni u apartmanima i kućama za odmor često izravno uspoređuju troškove kupnje s onima u zemljama iz kojih dolaze. “Kada uspoređuju cijene u Hrvatskoj s istim trgovačkim lancima u svojim državama, vide da su kod nas neke stvari skuplje. Zato svi u turističkom lancu moramo biti fleksibilni u formiranju cijena”, poručio je. Slabiju lipanjsku popunjenost privatnog smještaja i kampova također je pripisao kalendarskim okolnostima na važnim emitivnim tržištima.

Posebno je izdvojio Njemačku i Austriju, čiji su drukčiji termini praznika i blagdana utjecali na dinamiku putovanja. Na tvrdnje dijela privatnih iznajmljivača da im rast troškova ne ostavlja prostor za dodatno spuštanje cijena, odgovorio je kako mjere države nisu usmjerene samo na kratkoročne sezonske rezultate. U središtu turističke politike, istaknuo je, nalazi se dugoročno održiv razvoj cijelog sektora. “Sve što Vlada radi kroz stratešku turističku politiku usmjereno je na dugoročnu održivost turizma. Hrvatski turizam mora se razvijati održivo, a jedan od najvećih izazova upravo je postojeća struktura smještajnih kapaciteta”, rekao je.

Iako prve srpanjske brojke i povratne informacije iz turističkih odredišta daju razloga za optimizam, Staničić upozorava da će razdoblje najveće potražnje biti izazovno. U uvjetima snažne konkurencije na Mediteranu, uspjeh će ovisiti o prilagodljivosti cijelog sektora i sposobnosti privlačenja svakog pojedinog gosta. “Booking je dobar, a prema informacijama s terena očekuje nas borba za svakog gosta u vrhuncu sezone. Vjerujem da ćemo odgovoriti svim izazovima i na kraju imati još jednu dobru turističku godinu”, zaključio je Staničić.