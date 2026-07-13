Stiže novi val ljetnih vrućina, no meteorolozi upozoravaju: 'Atmosfera još nije sasvim mirna'

Nakon nestabilnog vikenda koji je mnogim krajevima donio kišu i grmljavinske pljuskove, početak novog tjedna donosi smirivanje vremena. Prema prognozi DHMZ-a, u ponedjeljak će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, dok su uz dnevni razvoj oblaka na istoku zemlje mogući tek rijetki poslijepodnevni pljuskovi. Slično prognoziraju i meteorolozi HRT-a, koji ističu kako će atmosfera i dalje biti blago nestabilna, no vjerojatnost za pljuskove bit će osjetno manja nego proteklih dana. Lokalnih pljuskova s grmljavinom može biti ponajprije u Slavoniji, dok će ostatak unutrašnjosti te veći dio Jadrana uživati u obilju sunca.

Foto: DHMZ

Prema prognozi Dnevnika Nove TV, riječ je o uobičajenoj ljetnoj situaciji u kojoj se iz Sredozemlja prema našem području širi vrlo topao zrak, dok povremeni prodori nešto hladnijeg i vlažnijeg zraka sa sjeverozapada mogu potaknuti razvoj lokalnih pljuskova u unutrašnjosti. Na kopnu će puhati uglavnom slab vjetar, na istoku povremeno umjeren sjeverozapadni. DHMZ navodi kako će na Jadranu ujutro puhati slaba do umjerena bura, koja će tijekom dana okrenuti na sjeverozapadnjak, uz obalu mjestimice i na jugozapadnjak.

Jutarnje temperature u unutrašnjosti kretat će se između 15 i 20 stupnjeva, dok će na Jadranu biti od 21 do 25 °C. Najviša dnevna temperatura prema svim prognozama bit će uglavnom između 29 i 32 °C, lokalno i do 33 °C. HRT ističe da će temperatura mora ostati ugodnih 24 do 26 stupnjeva, dok će UV indeks biti visok, a na Jadranu i vrlo visok.

Pogled prema ostatku tjedna donosi nastavak ljetnog vremena. Prema DHMZ-u, u utorak će uz više oblaka poslijepodne i navečer mjestimice biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito u središnjoj Hrvatskoj, gdje ponegdje mogu biti i izraženiji. HRT prognozira da će se u srijedu mogućnost lokalnih pljuskova proširiti na istok zemlje i gorska područja, dok će na sjevernom Jadranu biti tek manja mogućnost za poneki kratkotrajni pljusak.