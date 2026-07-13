Županija gradi obiteljske kuće i stambene zgrade za mlade obitelji

Osječko-baranjska županija jedna je od onih koje posljednjih godina bilježe pozitivan migracijski saldo. Tijekom protekle četiri godine u tu su se županiju doselila 11.654 stanovnika, a odselio ih se 10.231, što znači da su u plusu za 1423 osobe, pri čemu posebno raduje podatak o 169 djece povratnika koju je u školskoj godini iza nas zabilježio obrazovni sustav na području ove županije. A da te brojke ne budu samo prolazni "bljesak", Županija nastoji osigurati nizom programa kojima je cilj povratak i ostanak mladih obitelji na ovom području. Jedan od značajnijih takvih programa je "Naša Slavonija i Baranja – naš dom", u okviru kojega je županica Nataša Tramišak krajem prošlog tjedna dodijelila bespovratne potpore za 33 mlade obitelji u ukupnom iznosu od 369.500 eura. Treća je to takva dodjela otkako je program zaživio početkom ove godine, a do sada su obuhvatile ukupno 119 mladih obitelji u kojima, ističu iz Županije, odrastaju 143 djeteta.

Konkretno, riječ je o bespovratnoj financijskoj potpori onima koji se odluče za kupnju, gradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju stana ili kuće, a kojima Županija pomaže iznosima od 3000 do 10.000 eura, ovisno o financijskim prilikama i broju članova obitelji kao i o tome žive li u unajmljenom prostoru ili u obiteljskim kućama. Većina dodijeljenih potpora, kažu nam u Županiji, kretala se između 6000 i 7000 eura, a ukupno je do sada u sklopu ovih potpora dodijeljeno 639.500 eura.

Korisnici ovih potpora su mlade obitelji, bračni ili izvanbračni drugovi i životni partneri u dobi do 45 godina kao i jednoroditeljske obitelji tamo gdje samohrani roditelj nije navršio 45 godina. Potpore su dodjeljivane i u travnu i svibnju – u travnju ih je 68 obitelji dobilo u ukupnom iznosu od 369.000, a u svibnju je njih 18 dobilo ukupno 101.000 izravnih i bespovratnih eura.

Kad je riječ o posljednjoj, prošlotjednoj dodjeli za 33 obitelji, 11 potpora dodijeljeno je za gradnju, a devet za kupnju kuće, osam za kupnju stana te pet za adaptaciju kuće ili stana. Županica Tramišak ističe kako je gotovo polovina tih potpora, njih 14, dodijeljeno na prigradskim i ruralnim područjima, tamo gdje je u pravilu manji interes za doseljavanje pa su, u skladu s tim, slabiji i demografski pokazatelji. Želja joj je, kaže, da mlade obitelji svoju budućnost grade u svim dijelovima Osječko-baranjske županije.

Da za život u ruralnim područjima ovdje ima interesa, barem kad je riječ o ovim potporama, pokazale su i ranije dodjele pa je od 199 ukupno dodijeljenih potpora na prigradska i ruralna područja otišlo njih 66, dok su za rješavanje stambenog pitanja u gradovima one dodijeljene za 53 obitelji. U ukupnom broju, 54 potpore dodijeljene su za gradnju kuće, 44 za kupnju, a 19 za adaptaciju stana ili kuće.

Pozitivan dojam pritom pojačava velik interes za ovaj program – na javni poziv proveden od kraja siječnja do polovine svibnja pristiglo je 226 prijava, zbog čega je Županija rebalansom povećala iznos namijenjen provođenju ovog programa s ranije planiranih pola milijuna na 640.000 eura. – To što je ova mjera polučila toliki interes i tako snažno zaživjela dodatni nam je poticaj da nastavimo dalje ulagati u ostanak, povratak i kvalitetan život mladih na našem području – rekla nam je jučer županica Tramišak, koja bi danas trebala potpisati i ugovor o izradi projektne dokumentacije za izgradnju obiteljskih kuća, također u okviru programa "Naša Slavonija i Baranja – naš dom". Riječ je o drugom dijelu ovog programa, za koji županica očekuje da će u potpunosti zaživjeti do kraja ove godine, a planirano je da Županija u ruralnim i prigradskim područjima gradi obiteljske kuće i stambene zgrade koje će onda koristiti mlade obitelji, koje će plaćanjem najma s vremenom moći steći i vlasništvo nad tim nekretninama.

Program predstavljen početkom godine za to je predvidio minimalan najam na rok od 10 godina, nakon čega će mlade obitelji moći podnijeti zahtjev za stjecanje vlasništva nad stanom ili kućom, a sve što su tijekom prvih 10 godina dali za najam ući će u otplatu nekretnine. Tada je rečeno i kako će oni koji to budu željeli moći ostati u najmu i dulje od 10 godina, odnosno do čak 25 godina, a nekretnina će im prijeći u vlasništvo kad je na taj način otplate. U okviru ovog dijela programa proveden je i postupak iskazivanja interesa jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije, a lokacije je prijavilo 26 gradova i općina za 91 obiteljsku kuću i 31 višestambenu zgradu.

Po onom što je rečeno početkom godine na predstavljanju ovih mjera, kroz oba segmenta programa "Naša Slavonija i Baranja – naš dom", Osječko-baranjska županija u stambeno zbrinjavanje mladih u iduće četiri godine trebala bi uložiti oko 10 milijuna eura. Za izravne financijske potpore za kupnju, adaptaciju ili proširenje tijekom istog su razdoblja bila planirana ukupno dva milijuna eura, po pola milijuna godišnje, a ako je suditi po ovoj godini, u kojoj je iznos rebalansom povećan gotovo 30 posto, taj bi iznos zbog velikog interesa na kraju mogao biti i znatno veći.

A sve skupa je, ponavlja županica, usmjereno na demografsku obnovu. – Rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji jedan je od naših ključnih prioriteta jer želimo da mladi ostanu živjeti, raditi i graditi svoju budućnost u Osječko-baranjskoj županiji. Županijskim potporama pružamo konkretnu pomoć ondje gdje je najpotrebnija, potvrđujući da su ulaganje u mlade obitelji i demografsku obnovu najbolje ulaganje u budućnost naše zajednice – kaže Nataša Tramišak.