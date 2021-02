Srednjoškolac hodao po oluji, policija ga uhitila: 'Tretirali su me kao da sam neki kriminalac'

Srednjoškolac u američkom gradu Plano u Teksasu uhićen je 16. veljače jer se usred snježne oluje vraćao doma pješice, a morao je provesti i noć u zatvoru. Policija je kasnije odbacila podignutu optužnicu jer ''nije odgovarala onome zbog čega je policija pozvana''.

Govore kako je netko pozvao policiju jer su vidjeli ''mladog Afroamerikanca kako u majci kratkih rukava hoda usred oluje'', a kada ga je policija pronašla, govorio im je da je u redu, no policajci su ga ipak nastavili pratiti te su ga naposljetku uhitili i odveli u policijsku postaju gdje je morao prenoćiti.

- Tretirali su me kao da sam neki kriminalac, rekao je srednjoškolac Rodney Reese protiv kojeg je bila podignuta optužnica jer je hodao po cesti, a ne naznačenom nogostupu, što je on objasnio da se dogodilo jer je nogostup bio smrznut, prenosi Fox4news.

An 18-year old black man — Rodney Reese — was walking home from work at @Walmart during #TexasFreeze when @PlanoPoliceDept officers charged him with “Pedestrian in the Roadway”, Tuesday. He spent the night in jail. I’m speaking with him — and the Chief of Police, tonight. @FOX4 pic.twitter.com/g6f02okXM1