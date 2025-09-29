'Peticiju za priznanje Palestine u 48 sati potpisalo više od 20 tisuća građana'

Možemo je pokrenulo peticiju kojom prikupljaju potpise za priznanje Palestine. U prvih 48 sati prikupljanja peticiju je potpisalo više od 20 tisuća građana. Otkrila je to čelnica Možemo Sandra Benčić u studiju Večernji TV-a koja je uvjerena da će doći do toga da će Hrvatska priznati Palestinu iako prijedlog za njenim priznanjem dva puta nije prošao u Saboru. Prvi puta prije godinu dana i drugi puta prošlog petka kada većina zastupnika nije podržala inicijativu lijeve oporbe.

- Gledamo genocid u Gazi u realnom vremenu u prijenosu na televiziji. Imali smo priliku stati uz bok velikih zemalja poput Ujedinjenog kraljevstva, Kanade, Francuske, Španjolske, Australije, Belgije. Priznanja koja su se sada dogodila su stvorila itekakav pritisak na Izrael. Nemojmo zaboraviti da je nakon odbijanja našeg zahtjeva u parlamentu Plenković dobio čestitke od izraelskog ministra vanjskih poslova. To znači da im je itekako bitno da se ovaj val priznanja ne proširi, što govori i da je itekako bitno da se proširi-kazala je Benčić. Poručila je da ju je kao građanku sram što Hrvatska nije izglasala priznanje jer smo kao država prošli rat, prošli Vukovar, Škabrnju, gledali što se dogodilo u Srebrenici, a na pitanje zbog čega je to tako kaže kako je Plenković politički anemičan i bez stava.

- On u vanjskoj politici nikada ne radi niti jedan potez prije nego dobije odobrenje sa neke više instance koja je izvan Hrvatske i to je po meni sramotno. Ovoga se puta radi o Njemačkoj, a sigurno se radi i o poziciji SAD-a. Interes RH, baš zato što smo mala zemlja, trebao bi biti da se uvijek založimo za međunarodni pravni poredak kao i poštivanje svih dogovorenih konvencija jer one jednako tako štite i nas. Nismo zemlja koja ima veliku silu i ako vidimo da ne vlada diplomacija i međunarodno pravo već sila i nasilje i mu u tome gubimo-poručila je Benčić. Na teze iz Vlade da iz Možemo "dižu klimu zbog unutarnjih političkih pitanja", de facto za populizam kazala je kako oni rade jedino ono što mogu raditi jer drugih instrumenata osim pritisaka nemaju. Ključno je pitanje, nastavlja, hoće li Hrvatska stati na pravu stranu povijesti i napraviti minimum koji može napraviti.

- U Izraelu postoji veliki otpor u onome što radi vlada Benjamina Netanyahua. U jednom trenutku past će ta vlada i apsolutno sam sigurna da će Izrael dobiti vladu koja će se sramiti nad ovime što radi Netanjahu i koja će se ispričati za ovo što je radio i mislim. Mene je sram gdje će naša Vlada tada biti. U koju poziciju će nas staviti. Što će onda govoriti Andrej Plenković ili Goran Grlić Radman? Evo zato mi inzistiramo da Hrvatska stane na pravu stranu povijesti-kazala je Benčić. U intervjuu je govorila i o polemici tko su istinski domoljubi koja se vodi u društvu još od prvog Thompsonovog koncerta. Kazala je da postoji ozbiljna namjera da se da se krivotvori Domovinski rat kada ga se povezuje sa ustaškim pozdravom i kada se Domovinski rat koristi kao opravdanje za korištenje nacističkog pozdrava, odnosno njegove inačice.

- Kao što Sieg heil nema dvostruku konotaciju tako nema ni ZDS. On je obilježen s ustaškom, genocidnom i izdajničkom vlasti koja je provodila genocid i koja je velike dijelove Hrvatske prodala Italiji. Antifašistička borba je zaslužna za to da su se ti dijelovi poput Istre, Dalmacije i otoka vratili Hrvatskoj-poručila je Benčić. Na konstatacije šefa SDP-a Siniše Hajdaša Dončića da će njegova stranka uskoro predložiti izmjene Kaznenog zakona kojim će ZDS biti dozvoljen samo na grobljima Benčić je kazala kako je ta materija već regulirana Zakonom o grobljima. Na pitanje misli li danas, nakon svega, da je bila greška što je Tomislav Tomašević dozvolio da se Thompsonovog koncert održi kazala je kako se takve odluke donose u određenom vremenu i pod određenim pretpostavkama. - Da li vi mislite da bi, da bi bilo korisno za društvo, da imamo lokalne vlasti, kao što imamo u Sisku, kao što imamo u nekim drugim gradovima puno koje procjenjuju tko smije, a tko ne pjevati - kazala je Benčić te na pitanje znači li to da se Thompsonov koncert u Zagrebu može i ponoviti dodala kako pretpostavka za održavanje svakog koncerta nije ta sviđa li nam se netko ili ne već može li se održati javni red i mir. Za to je, dodala je, zadužen MUP, a on je pokazao, rekla je, da to nije u stanju.

- Zar ćemo zaista ići u smjeru društva koje će, ovisno o, kako da kažem političkim afinitetima, zabranjivati određene koncerte, pri čemu moram reći da Thompson prelazi crtu. To što se on meni kao pjevač ne sviđa pri tome nema nikakve veze. Nikad to ne smije imati veze s odlukom, ali to krši li on zakone Republike Hrvatske i potiče li na kršenje zakona Republike Hrvatske? To je ono o čemu trebamo razgovarati i mislim da o tome prvo treba nešto reći ministar unutarnjih poslova-kazala je Benčić. Na pitanje jesu li protekli mjeseci i sve što se događalo doveli do svijesti da Možemo i SDP na iduće izbore moraju zajedno kao što su napravili i na lokalnim izborima u Zagrebu Benčić je kazala kako sada SDP i Možemo zajedno imaju više podrške prema svim anketama nego što ima HDZ.

- Svi HDZ ovi partneri su politički propali i apsolutno postoji razumijevanje da cilj na sljedećim parlamentarnim izborima mora biti rušenje HDZ-a i osvajanje vlasti i nuđenje drugačije vizije Hrvatske. Sigurno je da ćemo to morati raditi zajedno jer je to jedini zapravo način da se ta podrška i okrupni-kazala je Benčić. Dodala je i kako se to neće dogoditi sada, ali hoće, poručila je, na vrijeme. Govorila je i o izmjenama Zakona o pirotehnici koje je Možemo danas predstavio, a što se slučajno poklopile sa strašnom tragedijom koja se dogodila na svadbi u Šibeniku na kojoj je jedna žena, pogođena signalnom raketom, izgubila život. Ta tragedija, poručila je Benčić, mora biti upozorenje svima koji provede zakone, u prvom redu policiji, da nam je zaista potrebno strože i dosljedno kažnjavanje nezakonite uporabe pirotehnike i pirotehničkih sredstava.

- Pirotehnička sredstva redovito se koriste na načine koji su propisani kao zabranjeni, a da nema reakcije adekvatne reakcije organa vlasti. Postoji i inače u našem društvu neka vrsta tolerancije na određena ponašanja koja dovode do mnogih tragičnih događaja. Pitanje obijesne vožnje tu isto tako spada-poručila je Benčić.