PROZVALI SU PLENKOVIĆA

SDP upozorio: Poljoprivreda se raspada jer je ne vode stručnjaci nego kineziolozi i računovođe

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Sandra Bartolović/Hina
28.09.2025.
u 13:58

Siniša Hajdaš Dončić rekao je da je poljoprivreda strukturni problem Hrvatske te da je zbog toga potrebna promjena društvenog modela koji predviđa jačanje malih i srednjih proizvođača

Iz SDP-a su u nedjelju upozorili da je situacija u poljoprivredi "alarmantna" i da se agrosustav raspao jer se na čelnim mjestima, umjesto stručnjaka, smjenjuju kineziolozi i računovođe što, istaknuli su, nije put izlaska iz krize nego njezino 'betoniranje'.

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić je na konferenciji za novinare rekao da je lani u Hrvatsku uvezeno 6,2 milijarde eura poljoprivrednih proizvoda - od peciva i kruha do 90 posto poljoprivrednih proizvoda, dok je ukupna hrvatska poljoprivredna proizvodnja tri milijarde eura.

„Hrana i energija su ključni nacionalni resursi svake države u 21. stoljeću, a mi imamo kukavicu Plenkovića sebe gura na čelo svakog povjerenstva, za Slavoniju, za sjeverozapadnu Hrvatsku, regionalne fondove, tamo gdje se olako dijeli novac, jer želi biti popularan. Umjesto da preuzme odgovornost i sada bude na čelu povjerenstva za borbu protiv svinjske kuge, on to prepušta koalicijskom partneru”, rekao je Hajdaš Dončić.

Zato je, smatra čelnik SDP-a, u Hrvatskoj rašomon u kojem se ne zna tko pije, tko plaća, a u najnovijoj krizi okrivljuju se Srbi, pa je nacionalna sigurnost malo ugrožena, malo nije. To je, kaže, otprilike kao da u nekom poduzeću predsjednik uprave priča jedno, a šef prodaje drugo. "Takav je odnos ministra poljoprivrede i premijera, a sve plaćaju hrvatski građani kroz skuplju hranu koja dolazi iz stranih trgovačkih lanaca", naglasio je te dodao da je problem i inspektorat, neselektivni uvoz i edukacija farmera.

Hajdaš Dončić: Ustrajat ćemo na jačanju malih i srednjih proizvođača

Hajdaš Dončić rekao je i da je poljoprivreda strukturni problem Hrvatske te da je zbog toga potrebna promjena društvenog modela koji predviđa jačanje malih i srednjih proizvođača. "I ustrajat ćemo na tome", istaknuo je i dodao: "Tu bismo trebali imati nacionalni konsenzus, a moje pitanje je – s kim". Groznim i odvratim ocijenio je da se Srbi okrivljuju za afričku svinjsku kugu. To se ne radi, a radi se prevencija, zaštita i kontrola i pri uvozu i pri izvozu, istaknuo je. 

Stručnjak za stočarstvo Oliver Martinić ocijenio je da je situacija u poljoprivredi "alarmantna i katastrofalna" te da su razočarani odnosom premijera Andreja Plenkovića prema hrvatskom selu.

„Sustav se definitivno raspao i ta katastrofa ima svoja lica. Imali smo situaciju s bedrenicom u Dalmaciji, lešine su danima ležale na cesti, dovedeni smo u situaciju samodostatnosti proizvodnje jaja zbog jednog proizvođača. Kakva je to poljoprivredna strategija? Imali smo i trovanje pčela zbog korištenja ilegalnih sredstava za zaštitu bilja, a imamo i nekontrolirano širenje afričke svinjske kuge”, naveo je.

Martinić: U dvije godine nije se učinilo ništa na suzbijanju svinjske kuge

Ministar je, kaže Martinić, 2025. proglasio rat svinjskoj kugi, a ona se u Hrvatskoj pojavila 2023.,  što znači da dvije godine nisu ništa činili. "Pojavile su se informacije i da postoje neoznačene životinje pa pitam kako je moguće da u članici EU ima neoznačenih životinja ... da se u nju se unose ilegalne svinje?", upitao je. "Nije više riječ o jednom problemu u poljoprivredi nego je kompletan sustav poražen", ocijenio je Martinić.

Član SDP-ovog Savjeta za poljoprivredu i hranu Goran Kušec podsjetio je da je ministar nedavno "odlučno najavio" da će pokrenuti policijske inspekcije i izvide, da će povesti vojsku, da će se istrijebiti divlje svinje u Baranji, međutim, kaže, još ništa od toga nismo vidjeli.

"U Hrvatskoj se godišnje po glavi stanovnika troši oko 40 kilograma svinjskog mesa, najavljuju se potencijali od 500.000 pršuta godišnje, imali smo proizvodnju od 500 tona kulena, u zemlji s manje od četiri milijuna stanovnika, ali u kojoj u turističkoj sezoni prođe 20-ak milijuna ljudi. I umjesto da nam poljoprivreda cvjeta, mi svjedočimo njenoj katastrofi”, kazao je.

Svjedočimo da se u agrosustavu na čelnim mjestima smjenjuju od kineziologa do računovođe, a to nije put izlaska iz krize nego 'betoniranje', upozorio je te naglasio da treba krenuti od početka, uključiti mlade i sposobne gospodarstvenike i znanstvenike.

Afrička svinjska kuga na farmi u Baranji: Eutanazirat će gotovo 10.000 svinja
Ključne riječi
goran kušec Afrička svinjska kuga Oliver Martinić Siniša Hajdaš Dončić poljoprivreda SDP

OS
Ostrež
14:40 28.09.2025.

U njegovoj šugoslaviji direktori i ministri su pristizali direktno iz kozaračkih zemunica, nepismeni, krezubi i ušljivi

VA
VanjaPlank
14:22 28.09.2025.

Sad bu nama Dončićka objasnila. Na Sorboni je sigurno završil ekonomiju. Dajte najte

Avatar ŽutiKarton
ŽutiKarton
15:27 28.09.2025.

"Trla baba lan da joj prođe dan"

